Wahl in Tschechien:Amtsinhaber Babiš liegt bei Auszählung vorn

Bei der Parlamentswahl in Tschechien steuert der populistische Regierungschef Andrej Babiš nach einem Zwischenstand auf einen Sieg zu. Nach Auszählung von mehr als zwei Fünfteln der Wahlbezirke lag die Partei ANO des Multimilliardärs bei knapp 30 Prozent der Stimmen. Sie würde damit wieder stärkste Kraft werden.

Auf dem zweiten Platz folgt nach dem Zwischenstand das konservative Oppositionsbündnis Spolu (Gemeinsam) mit rund 24 Prozent, auf dem dritten die Allianz aus Piraten- und Bürgermeisterpartei mit knapp 14 Prozent. Die Gewichte können sich im Laufe der Auszählung noch verschieben. Es handelt sich nicht um Hochrechnungen.

Die Kommunisten, die bisher die Regierung toleriert hatten, drohen an der Fünfprozenthürde zu scheitern. Es zeichnet sich eine höhere Beteiligung als bei der vorangegangenen Wahl vor vier Jahren ab. Die Bürgerinnen und Bürger hatten von Freitag bis Samstagmittag Zeit, ihre Stimme abzugeben.

Die Suche nach Koalitionspartnern dürfte schwierig werden

Auch wenn Babiš den Auftrag zur erneuten Regierungsbildung erhalten sollte, dürfte sich die Suche nach Koalitionspartnern schwierig gestalten. Die beiden großen Oppositionsbündnisse haben eine Zusammenarbeit mit ihm bereits abgelehnt.

Babiš steht wegen seiner Corona- und Schuldenpolitik in der Kritik, außerdem sind wenige Tage vor der Abstimmung in Zusammenhang mit der Veröffentlichung der sogenannten Pandora Papers - ein Datenleak, das SZ, NDR und WDR gemeinsam mit dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ausgewertet haben - auch persönliche Geschäfte des Regierungschefs in Steueroasen bekannt geworden.

Er soll 2009 über dubiose Briefkastenfirmen Immobilien in Frankreich gekauft haben. Der 67-Jährige, der sich selbst als Korruptionsbekämpfer darstellt, bestritt Vorwürfe der Geldwäsche und Steuerhinterziehung.