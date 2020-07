Vielleicht wird man Donald Trumps Schicksal einmal anhand seiner Wahlslogans erzählen können. Als der Präsident vergangenes Jahr in Florida offiziell den Wahlkampf eröffnete, der ihn zu einer zweiten Amtszeit im Weißen Haus führen soll, stellte er seinen neuen Spruch vor: "Keep America Great", Amerika soll großartig bleiben. Ein Schlager war das nicht, aber er folgte einer gewissen Logik, da Trump doch ursprünglich für die Präsidentschaft angetreten war, um Amerika wieder großartig zu machen: "Make America Great Again." Ziel also erreicht.