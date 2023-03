Sollte Trump demnächst den Gerichtsbau in New York als Angeklagter betreten, hätte er - zumindest vorübergehend - den Status eines Gefangenen.

Jahrelang schien es so, als könne Donald Trump machen, was er will. Jetzt soll er in New York wirklich vor Gericht kommen, als erster ehemaliger Präsident in der Geschichte der USA. Wegen eines Pornostars.