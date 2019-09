Donald Trump am Donnerstag in Washington.

US-Präsident Donald Trump hat Hinweisgeber in der Whistleblower-Affäre der Spionage bezichtigt. Wer auch immer dem Informanten, der ihm Machtmissbrauch vorwerfe, entsprechende Hinweise zugeschanzt habe, "kommt einem Spitzel nahe", sagte Trump laut einer Aufzeichnung einer privaten Veranstaltung am Donnerstag in New York. Das berichten US-Medien.

Demnach sprach Trump vor Mitarbeitern der amerikanischen UN-Mission. Als er nach der Person gefragt wurde, die den Whistleblower über umstrittene Vorgänge im Weißen Haus informierte, antwortete er: "Das kommt einem Spitzel nahe." Dann fügte Trump hinzu: "Wissen Sie, was wir in alten Zeiten gemacht haben, als wir schlau waren? Richtig. Die Spione und Verrat, wir pflegten damit ein bisschen anders umzugehen als wir das jetzt tun."

Beobachter werteten letztere Bemerkung auf eine mögliche Anspielung auf die Todesstrafe. Die Demokraten übten scharfe Kritik an Trumps Äußerungen und warfen ihm Einschüchterung von Zeugen vor. Es handele sich zudem um einen Versuch, eine Kongressuntersuchung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen ihn zu behindern, schrieben die Vorsitzenden der Ausschüsse für Auswärtiges, Geheimdienste und Aufsicht im Repräsentantenhaus.

Der Whistleblower wirft dem Präsidenten in einer nun veröffentlichten Beschwerde vor, sein Amt missbraucht zu haben, um eine Einmischung eines anderen Landes in die US-Wahl 2020 zu erbitten. Konkret geht es unter anderem um sein umstrittenes Telefonat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj im Sommer: In dem Gespräch legte Trump ihm nahe, Ermittlungen gegen seinen möglichen demokratischen Herausforderer Joe Biden und dessen Sohn Hunter in der Ukraine einzuleiten. Trump bestreitet jegliches Fehlverhalten.