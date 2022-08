Nach der Durchsuchung seines Anwesens durch die US-Bundespolizei FBI beantragt der ehemalige US-Präsident Donald Trump die Einsetzung eines neutralen Prüfers. Dieser solle die bei dem Einsatz vor zwei Wochen in Mar-a-Lago in Florida sichergestellten Dokumente einsehen. Die Prüfung durch die staatlichen Ermittler solle bis dahin eingestellt werden, fordert der 76-Jährige in einer durch seine Anwälte beim Bundesgericht in West Palm eingereichten Klageschrift.

In sensiblen Fällen kann nach dem US-Recht ein sogenannter Special Master ernannt werden, um beschlagnahmtes Material zu sichten und dafür zu sorgen, dass die Ermittler keine vertraulichen Informationen einsehen können. Trumps Verteidiger argumentieren, dass die sichergestellten Dokumente durch das Exekutivprivileg des US-Präsidenten geschützt sein könnten. Dabei handelt es sich um das Vorrecht, gewisse Informationen geheim zu halten.

Das FBI hatte bei der Razzia als streng geheim eingestufte Dokumenten-Sätze gefunden und beschlagnahmt. Trump hatte argumentiert, er habe die Dokumente zuvor freigegeben. Amtierende Präsidenten haben zwar weitreichende Befugnisse, die Geheimhaltung aufzuheben. Doch für die Freigabe von Dokumenten gibt es ein formelles Verfahren mit mehreren hochoffiziellen Schritten.

Die Durchsuchung hatte für großes Aufsehen in den USA und Vorwürfe von Trump-Unterstützern an das Justizministerium geführt, es attackiere Trump aus politischen Gründen. "Die Politik darf keinen Einfluss auf die Rechtspflege haben", heißt es in der Klage Trumps, der die Razzia auch selbst bereits mehrfach als politisch motiviert bezeichnet hat. "Die Strafverfolgung ist ein Schutzschild, das die Amerikaner schützt." Sie dürfe nicht als Waffe für politische Zwecke eingesetzt werden.

Weiter dringt Trump auch auf einen detaillierten Eigentumsnachweis des US-Justizministeriums über die Gegenstände, die das FBI bei der Durchsuchung beschlagnahmt hat. Er forderte die Ermittler auf, alle Gegenstände zurückzugeben, die nicht in den Geltungsbereich des Durchsuchungsbefehls fallen. Das Justizministerium hat bis Donnerstagmittag Zeit, Trump eine versiegelte, geschwärzte Kopie des Durchsuchungsbefehls zukommen zu lassen, die er möglicherweise der Öffentlichkeit zugänglich machen könnte.