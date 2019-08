4. August 2019, 23:26 Uhr Massaker in El Paso und Dayton "Hass hat keinen Platz in unserem Land und wir werden uns darum kümmern"

US-Präsident Trump hat sich nach den beiden Massakern mit zahlreichen Toten in El Paso und Dayton öffentlich geäußert.

In Morristown sagt er: "Hass hat keinen Platz in unserem Land".

Der mexikanische Vize-Außenminister Seade macht Hass-Rhetorik mitverantwortlich für die Tat.

Nach den Massakern in Texas und Ohio hat US-Präsident Donald Trump den Menschen in den betroffenen Städten sein Mitgefühl ausgesprochen. Er wolle den Menschen in El Paso und Dayton kondolieren, sagte Trump vor Journalisten in Morristown. "Hass hat keinen Platz in unserem Land, und wir werden uns darum kümmern", fügte er hinzu. Er habe bereits mit dem Justizminister, dem FBI- Chef und Kongressabgeordneten gesprochen und werde am Montag eine weitere Stellungnahme abgeben.

Trump diagnostizierte, die beiden Täter, die zusammen 29 Menschen getötet hatten, seien "wirklich, sehr ernst seelisch krank". Probleme mit Schießereien gebe es schon seit Jahren. "Wir müssen das stoppen", sagte er.

Ermittler vermuten Attentäter als Verfasser eines rassistischen Manifests

In El Paso, einer texanischen Grenzstadt zu Mexiko, eröffnete ein Mann am Samstagvormittag (Ortszeit) das Feuer in einem Einkaufszentrum, in dem sich zu diesem Zeitpunkt Tausende Menschen befanden. Er erschoss 20 Menschen und verletzte 26 weitere. Der Verdächtige wurde festgenommen und in Polizeikreisen als 21-Jähriger Patrick C. identifiziert.

Stunden später, am frühen Sonntagmorgen um 1.00 Uhr schoss in Ohio ein Schütze um sich. Er tötete neun Menschen, unter ihnen vermutlich seine Schwester und verletzte offenbar ebenfalls 26 weitere, bevor die Einsatzkräfte ihn töteten. Diese seien in der Nähe gewesen und hätten schnell reagiert, erklärte die Polizei mit Blick auf den Tatort, den sogenannten Oregon District von Dayton, einem historischen Viertel mit vielen Bars, Restaurants und Theatern.

Trump hatte von Invasion von Lateinamerikanern gesprochen

Ermittler vermuten, dass der Täter von El Paso ein Manifest geschrieben hat, das kurz vor der Tat veröffentlicht wurde und in dem vor einer Invasion von Menschen aus Lateinamerika in den USA gewarnt wird. Trump hatte auf Kundgebungen ebenfalls von einer Invasion von Lateinamerikanern gesprochen.

Das Massaker im texanischen El Paso hat indes zu scharfen Reaktionen der mexikanischen Regierung geführt. Vize-Außenminister Jesus Seade verurteilte den anscheinend rassistisch motivierten Angriff: "Solche mutwilligen Taten der fremdenfeindlichen Barbarei haben keinen Platz in der heutigen Welt", schrieb er auf Twitter. Diese entstünden jedoch nicht in einem Vakuum. Die Rhetorik, die sie anstachele, müsse komplett eingestellt werden.