4. August 2019, 10:27 Uhr USA Mehrere Tote bei Schießerei im US-Bundesstaat Ohio

Stunden nach dem Angriff in Texas kommt es im Bundesstaat Ohio erneut zu einer Schießerei mit zehn Toten, darunter soll auch der Schütze sein.

Ein Schütze hat in Dayton im Bundesstaat Ohio mehrere Menschen erschossen. Die dortige Polizei spricht von zehn Todesopfern einschließlich des Schützen; 16 weitere Menschen wurden demnach verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Schüsse seien gegen 1 Uhr nachts (Ortszeit) gefallen. Einsatzkräfte in der Nähe hätten schnell reagiert und die Situation beendet. Das FBI sei vor Ort, um den Fall zu untersuchen, teilte die Polizei mit.

Die Tat geschieht weniger als 24 Stunden nach dem blutigen Massaker in El Paso im Bundesstaat Texas mit 20 Toten und 26 Verletzten. Nach Angaben der Polizei gibt es dort Hinweise auf ein Hassverbrechen. Am Tatort wurde eine Art Manifest gefunden, in dem es Bezüge zum Attentäter von Christchurch geben soll. Dieser hatte im März zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt attackiert und 51 Menschen getötet.

Zu den Hintergründen der Tat in Dayton gibt es bislang keine Erkenntnisse. Der Vorfall ereignete sich im sogenannten Oregon District von Dayton, einem bekannten Ausgehviertel.