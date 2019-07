16. Juli 2019, 01:13 Uhr Nach rassistischen Ausfällen Demokratinnen: Trump versucht, von korrupter Regierung abzulenken

US-Präsident Trump hat sich gegen Kritik an seinen rassistischen Tweets über vier Kongressabgeordnete gewehrt.

"Wenn es ihnen hier nicht gefällt, dann können sie gehen", sagte Trump im Weißen Haus in Richtung einer Gruppe Kongressabgeordnete.

Die angesprochenen Demokratinnen verurteilen seine Ausfälle und sehen sie als Versuch, "von der Korruptheit seiner Regierung abzulenken".

Die von US-Präsident Donald Trump in einem Tweet und später in einerm Auftritt rassistisch attackierten Demokratinnen Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley und Rashida Tlaib reagieren gemeinsam auf dessen Äußerungen. Ocasio-Cortez sagte in einer Pressekonferenz im Kapitol, sie sei "nicht überrascht, dass er (Trump, Anmerkung der Redaktion) diese Rhetorik benutzt." Sie forderte ihre Kolleginnen dazu auf, weiterhin fokussiert zu bleiben.

Noch deutlicher äußerte sich Pressley: "Wir lassen uns nicht ködern. Das ist nur ein billiger Versuch, von der gefühllosen, chaotischen und korrupten Arbeitsweise dieser Regierung abzulenken."

Omar sagte, Trump habe zu einer "unverhohlen rassistischen" Attacke ausgeholt, um von der Korruptheit seiner Regierung abzulenken. "Das ist die Agenda weißer Nationalisten, egal ob es in Chatrooms passiert oder im nationalen Fernsehen. Und nun hat es den Garten des Weißen Hauses erreicht."

Trump legt gegen Abgeordnete nach

Zuvor hatte Trump nach seinen hoch umstrittenen Twitter-Attacken noch einmal nachgelegt. "Wenn es ihnen hier nicht gefällt, dann können sie gehen", sagte Trump am Montag bei einem Auftritt im Weißen Haus in Washington. "Sie hassen unser Land", behauptete er. "Sie beschweren sich die ganze Zeit." Wenn sie hier nicht glücklich seien, sollten sie die Vereinigten Staaten eben verlassen.

Trump hatte am Sonntag in einem Tweet mehrere Demokratinnen dazu aufgefordert, in ihre vermeintlichen Heimatländer zurückzugehen und die Probleme dort zu lösen, statt den USA gute Ratschläge zu geben. Trump nannte keine Namen, spielte aber unmissverständlich auf eine kleine Gruppe demokratischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus an. Drei der Frauen wurden in den USA geboren, eine vierte kam als Kind aus Somalia ins Land und wurde im Teenageralter US-Bürgerin.

Trump sagte, er habe in seinem Tweet keine Namen genannt. Bei seinem Auftritt im Weißen Haus verwies er aber unter anderem explizit auf frühere Äußerungen der demokratischen Abgeordneten Ilhan Omar. Der Präsident warf ihr und Parteikolleginnen vor, sie verbreiteten antisemitische Positionen, Hass gegen Israel und Preisungen für Feinde der USA. Wenn sich die Demokraten wirklich um diese Leute versammeln wollten, werde das für die Partei böse ausgehen.

Auf die Frage, ob er darüber besorgt sei, dass viele Menschen diese Äußerungen als rassistisch betrachteten, sagte Trump: "Das besorgt mich nicht, weil die Leute mir zustimmen."