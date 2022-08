Von Dominik Prantl, Innsbruck

Noch einen Monat ist es bis zur vorgezogenen Landtagswahl am 25. September in Tirol. Und natürlich wirft das Ereignis seine Schatten voraus - vor allem deshalb, weil Günther Platter nach 14 Jahren als Landeshauptmann (LH) nicht mehr antreten will. Was bewegt das Land Tirol Wochen jenseits der politischen Großwetterlage vor der Wahl eigentlich, was ist wichtig? Zeit für ein kleines Lexikon zur Vorwahlkampfphase.