20. Juni 2019, 08:55 Uhr Europäische Union Frans Timmermans meldet sich zurück

Beim zweitägigen EU-Gipfel, der am Donnerstagnachmittag beginnt, wollen die Staats- und Regierungschefs versuchen, sich auf das Personaltableau nach der Europawahl zu einigen.

Es gibt allerdings klaren Widerstand gegen den EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber, dem es bisher nicht gelungen ist, eine Mehrheit für sich im EU-Parlament zu organisieren.

Die Sozialdemokraten betonen, dass sie hinter Frans Timmermans stehen und loben dessen Kompetenz - und der Niederländer kehrt nach längerer Abwesenheit auf die Bühne zurück.

Um die Perspektive der SPD zu vertreten, reist Finanzminister Olaf Scholz nach Brüssel, um mit Genossen aus den anderen Ländern zu beraten.

Von Matthias Kolb , Brüssel

Dieser Auftritt ist ein Heimspiel für Frans Timmermans. Der Erste Vizepräsident der EU-Kommission ist der Stargast beim Sommerempfang des niederländischen Netzbetreibers Tennet, den auch in Brüssel eigentlich nur Energie-Experten kennen. Dass sich am Mittwochabend Dutzende Journalisten im Partyzelt befinden, belege den "Frans-Timmermans-Effekt", scherzt Tennet-Chefin Manon van Beek und überlässt ihrem Landsmann schnell das Mikrofon.

Die Rede ist typisch für den 58-Jährigen, den Europas Sozialdemokraten zum Spitzenkandidaten für die Europawahl gemacht hatten. Timmermans geht zurück in die Vergangenheit und erinnert daran, dass die europäische Integration 1952 mit der Montanunion begann - also durch die Kooperation Deutschlands und Frankreichs im Energiebereich. Er wirbt für eine enge Zusammenarbeit der EU-Mitglieder mit den Nachbarn in Nordafrika (von dort kommt Erdgas) und Norwegen, um für mehr Effizienz zu sorgen und den Klimawandel zu bekämpfen - eines seiner Herzensthemen für die Zukunft. Auf dem Westbalkan will er grenzüberschreitende Projekte fördern, um das gegenseitige Vertrauen der Staaten zu erhöhen, sagt der Ex-Außenminister.

Zu jenem Thema, das in Brüssel alle beschäftigt, äußert sich Timmermans ganz am Ende: "Lassen Sie mich Ihnen versichern, dass das Thema Energie weiter auf großes Interesse bei der EU-Kommission stoßen wird - wie immer sie künftig zusammengesetzt sein wird." Was der Niederländer hier nicht ausspricht, machen seine Parteifreunde seit Tagen deutlich: Am Ziel, Timmermans zum Nachfolger von Jean-Claude Juncker als Chef der EU-Kommission zu machen, halten die Sozialdemokraten fest. Diese Position, so heißt es aus dem Europaparlament und aus dem Umfeld des EU-Kommissars, werden sie auch beim heute beginnenden EU-Gipfel vertreten.

Im Fokus steht Manfred Weber - bisher noch

Zuletzt war fast in Vergessenheit geraten, dass Timmermans seinen Anspruch auf das EU-Spitzenamt nicht aufgegeben hat. Jetzt macht er deutlich, dass er sich noch im Rennen sieht. Und das hat mehrere Gründe. Einerseits hat er 19 Tage lang keinen einzigen Tweet verschickt und kaum Auftritte absolviert, um öffentlich für sich zu werben - anders als etwa die liberale Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, die sich mit Reden im Gespräch hält. Anderseits steht im Zentrum des Personal-Pokers der CSU-Politiker Manfred Weber, der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), die trotz klarer Verluste als größte Fraktion Anspruch auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten erhebt.

Über die anderen Posten ließe sich reden, signalisieren EVP-Leute ständig auf allen Kanälen - also über die Nachfolge von Donald Tusk, Antonio Tajani und Mario Draghi als Präsidenten von Europäischem Rat, EU-Parlament und Europäischer Zentralbank. Teil des Personalpakets, das Tusk beim Gipfel präsentieren will, ist auch die Zuständigkeit für die Außen- und Sicherheitspolitik.

Weber hat zwar die Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, aber Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron macht weiterhin klar, dass er Weber für ungeeignet hält, weshalb eine Blockade droht . Denn das Europaparlament muss den Chef der EU-Kommission wählen, nachdem der Europäische Rat einen Kandidaten vorgeschlagen hat - und die vier proeuropäischen Fraktionen haben direkt nach der Europawahl deutlich gemacht, dass sie nur einen der Spitzenkandidaten akzeptieren werden.