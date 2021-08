Die belarussische Olympia-Sprinterin Kristina Timanowskaja befindet sich auf dem Weg nach Österreich. Das bestätigte das österreichische Außenministerium am Mittwoch. Die 24-Jährige bestieg am Tokioter Flughafen Narita ein Flugzeug der Austrian Airlines, das planmäßig um 16:05 Uhr in Wien landen soll. Zuvor war die Athletin beim Verlassen der polnischen Botschaft in Tokio gesehen worden. Ein Van mit Polizeieskorte brachte sie zum Flughafen.

Zunächst war geplant gewesen, dass Timanowskaja nach Polen ausgeflogen wird. Das Land hatte der belarussischen Sportlerin, wie andere Länder auch, ein humanitäres Visum angeboten. Bis zu ihrer Abreise am Mittwochmorgen hatte sich die Sprinterin in der polnischen Botschaft aufgehalten. "Das polnische Außenministerium hat schon Kontakt mit mir aufgenommen, und auch der Leichtathletik-Verband hat mir Unterstützung zugesagt. Ich hoffe sehr, dass ich in Polen in Sicherheit sein werde", sagte Timanowskaja der Bild. Wegen Sicherheitsbedenken sei Timanowskaja nun aber auf dem Weg nach Österreich, nicht nach Polen.

Der Fall Timanowskaja hatte für internationale Empörung gesorgt. Nach Angaben der Athletin wollten belarussische Behörden sie zur vorzeitigen Rückkehr nach Minsk zwingen, weil sie Kritik an Sportfunktionären geübt hatte. Timanowskaja hatte sich daraufhin am Sonntag am Flughafen Haneda an die japanische Polizei gewandt.

Das Internationale Olympische Komitee hat derweil eine Disziplinarkommission eingesetzt. Diese solle die Tatsachen in dem Skandal um die mutmaßlich von belarussischen Behörden versuchte Entführung der Leichtathletin aus Tokio feststellen, sagte IOC-Sprecher Mark Adams. Das Verfahren folgt auf die "formelle Untersuchung", die das IOC am Tag zuvor angekündigt hatte.

Maas: Regierung von Belarus ist moralisch und politisch bankrott

Verantworten sollen sich vor allem der Leichtathletik-Cheftrainer von Belarus und der stellvertretende Direktor des nationalen Trainingszentrums. Die beiden Funktionäre sollen Timanowskaja in Tokio mitgeteilt haben, dass sie wegen kritischer Äußerungen in den sozialen Medien vorzeitig in ihre Heimat zurückkehren müsse. Welche Konsequenzen dem Nationalen Olympischen Komitee aus Belarus drohen, ist noch ungewiss. Athletenverbände hatten den sofortigen Ausschluss noch während der Spiele in Tokio gefordert.

Timanowskaja sagte der Bild, es sei ihr nicht um Politik gegangen. "Ich habe nur kritisiert, dass unsere Cheftrainer über das Staffellauf-Team entschieden haben, ohne sich mit den Sportlern zu beraten", erklärte sie. "Dass das solche Ausmaße annehmen und zu einem politischen Skandal werden kann, hätte ich nie gedacht."

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki attackierte die belarussische Staatsspitze um Machthaber Alexander Lukaschenko scharf. Er forderte, die "Aggression der belarussischen Sicherheitsdienste auf japanischem Gebiet" müsse auf "entschiedenen Widerspruch der internationalen Gemeinschaft stoßen". Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) kritisierte die Regierung von Belarus als politisch und moralisch bankrott.