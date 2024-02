Terrorismus:Ein Wahn mit dem Kürzel RAF

Von Willi Winkler, Hamburg

"Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte", so hochtönend endete im April 1998 die Auflösungserklärung einer terroristischen Vereinigung, die sich 1970 in beispielloser Selbstüberschätzung in den bewaffneten Kampf gegen die Bundesrepublik Deutschland gestürzt hatte. Der Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll sprach von einem "Krieg von 6 gegen 60 000 000", und tatsächlich waren es nur ein paar Dutzend Männer und Frauen, die in den folgenden Jahrzehnten Westdeutschland mit Banküberfällen und Bombenanschlägen, mit Entführung und Mord überzogen.