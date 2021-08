Von Arne Perras

Dass sich am geopolitischen Kompass des pakistanischen Militärs und seiner Geheimdienste etwas sehr grundlegend geändert hätte, ist nicht ersichtlich. Es ist damit zu rechnen, dass unter den Generälen in Rawalpindi und Islamabad noch immer die Maxime von der "strategischen Tiefe" in Afghanistan vorherrscht. In anderen Worten: Pakistan arbeitet darauf hin, dass Afghanistan von Kräften regiert wird, die man als Verbündete gewinnen und auch nach Möglichkeit mit steuern kann.