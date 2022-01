OLG Koblenz:Lebenslange Haft für Syrer im Staatsfolter-Prozess

Die Syrerin Wafa Mustafa sitzt mit Bildern von Opfern des syrischen Regimes vor dem Gericht in Koblenz (Archivbild)

In einem Gefängnis des syrischen Geheimdienstes soll Anwar R. für die Folter Tausender Menschen und für 27 Morde verantwortlich gewesen sein. Nun verurteilt ihn ein deutsches Gericht in einem weltweit einmaligen Verfahren.

Im weltweit ersten Strafprozess zur syrischen Staatsfolter hat das Oberlandesgericht Koblenz den Hauptangeklagten wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Tateinheit mit 27-fachen Mord und weiteren Vergehen wie Vergewaltigung und Freiheitsberaubung zu lebenslanger Haft verurteilt. Zuvor war bereits ein Mitangeklagter verurteilt worden.

Die Bundesanwaltschaft hatte dem 58-jährigen Anwar R. vorgeworfen, er sei in der Anfangsphase des syrischen Bürgerkrieges 2011 und 2012 in einem Gefängnis des Allgemeinen Geheimdienstes in der syrischen Hauptstadt Damaskus als Vernehmungschef für die Folter von mindestens 4000 Menschen verantwortlich gewesen sein. Mindestens 30 Gefangene seien gestorben.

Die Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert. Der Angeklagte bezeichnete sich als unschuldig. Er habe nicht gefoltert und auch keinen einzigen Befehl dazu erteilt. Im Gegenteil, er habe auch für Freilassungen gefangener Demonstranten des Arabischen Frühlings gesorgt. Insgeheim habe er mit der syrischen Opposition sympathisiert und sie nach der Flucht aus seiner Heimat unterstützt, einmal sogar als Teil eines Verhandlungsteams der Assad-Gegner bei der zweiten Syrien-Friedenskonferenz in Genf.

Detailansicht öffnen Anwar R. soll in einem syrischen Gefängnis für die Folter Tausender Menschen verantwortlich gewesen sein. (Foto: THOMAS LOHNES/AFP)

Mit mehr als 80 Zeugen sowie einer Reihe von Folteropfern als Nebenkläger hatte das Verfahren international Aufsehen erregt. Das Weltrechtsprinzip im Völkerstrafrecht erlaubt es, auch hierzulande mögliche Kriegsverbrechen von Ausländern in anderen Staaten zu verfolgen.

R. war 2014 auf Vermittlung seiner Oppositionskontakte mit einem humanitären Visum nach Deutschland gekommen und lebte in Berlin. Als R. 2017 selbst einmal als Zeuge aussagte, schilderte er seine frühere Rolle in Syrien. Die Beamten, die ihn bislang nicht im Visier hatten, gaben seine Angaben ans Bundeskriminalamt weiter, das zu ermitteln begann. 2019 nahm ihn die Polizei fest.

Der frühere Mitangeklagte Eyad A. wurde bereits vom OLG zu viereinhalb Jahren Haft wegen Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Über seine Revision ist noch nicht entschieden worden. Er hatte nach Überzeugung der Koblenzer Richter 2011 in Syrien dazu beigetragen, 30 Demonstranten ins Foltergefängnis des Hauptangeklagten zu bringen.