Von Robert Roßmann, Helsinki

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Freitag im finnischen Parlament nachgeholt, was er im Bundestag nicht getan hat: Er hat sich eine Video-Ansprache des ukrainischen Präsidenten angehört. Wolodimir Selenskij begrüßte Steinmeier, richtete anschließend aber keine direkte Botschaft an den Bundespräsidenten oder an Deutschland. Er machte jedoch deutlich, dass er sich eine stärkere militärische Unterstützung sowie schärfere Sanktionen im Energiebereich wünscht.

Selenskij hatte Mitte März bereits zu den Abgeordneten des Bundestags gesprochen. An der Sitzung hatte Steinmeier nicht teilgenommen. Dabei war der Bundespräsident damals in Berlin, er besichtigte später am Tag die Willkommenshalle am Hauptbahnhof und sprach dort mit ukrainischen Flüchtlingen und mit Helfern.

Bei seinem Besuch in Helsinki bezeichnete Steinmeier Selenskij als "einen mutigen Präsidenten". Auf die Frage, ob er jetzt - wie EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen - in die Ukraine fahren wolle, antwortete der Bundespräsident: "Selbstverständlich denke ich auch darüber nach, wann der richtige Zeitpunkt ist für meinen nächsten Besuch in Kiew."

Mit seiner Reise nach Helsinki, der ersten Auslandsreise in seiner zweiten Amtszeit, wollte Steinmeier auch ein Zeichen setzen. Finnlands Grenze zu Russland ist mehr als 1300 Kilometer lang. "Meine Botschaft, mit der ich komme, ist ganz klar: Wir stehen fest an Finnlands Seite", sagte der Bundespräsident nach einem Gespräch mit seinem finnischen Kollegen Sauli Niinistö.

Wegen des Krieges in der Ukraine gibt es in Finnland inzwischen eine Mehrheit für einen Nato-Beitritt. Es wird erwartet, dass das Land demnächst eine Aufnahme in die Allianz beantragen wird. Steinmeier sagte dazu: "Welche Entscheidung Finnland auch immer fällt: Ihr könnt jedenfalls sicher sein über deutschen Rückhalt."