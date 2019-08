Die SPD führt inmitten ihrer Suche nach einer neuen Parteispitze eine hitzige Umverteilungsdebatte. Auslöser ist eine Illustration der Bundestagsfraktion zum Abbau des Soli mit Ausnahme für Spitzenverdiener. Sie zeigt einen Anzugträger im Liegestuhl mit Getränk zur Hand, der quasi beim Nichtstun reich wird. Bündelweise fällt ihm das Geld zu; es kommt auf dem Fließband bei ihm an. Am Montag will zudem der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel das Konzept seiner Partei zur Einführung einer Vermögenssteuer präsentieren.

Vor allem die Illustration sorgt für Streit, auch innerhalb der SPD. Der SPD-Mittelstandsbeauftragte Harald Christ - ein Unternehmer und Multimillionär - sagt der Süddeutschen Zeitung, er finde sich in dieser Darstellung nicht wieder. Hinter wirtschaftlichem Erfolg stecke oft "harte Arbeit". Die Illustration bezeichnete er als grotesk. Solche Pauschalisierungen würden der SPD in ihrer schwierigen Lage nicht weiterhelfen. "Die SPD sollte generell ihr Verhältnis zu den Leistungsträgern überdenken."

Dagegen verteidigen SPD-Politiker vom linken Parteiflügel die Illustration. Fraktionsvize Karl Lauterbach, der sich an der Seite der Bundestagskollegin Nina Scheer um die Führung der SPD bewirbt, sagte der SZ: "Die Illustration ist zugespitzt, aber richtig. Wenn ich diese Leute jetzt noch mit Soli-Geschenken verwöhne, kann ich das Normalbürgern gegenüber nicht vertreten." Es sei die Ausnahme geworden, dass jemand Spitzenverdiener alleine durch Leistung wird.

"Es sind die Manager, die sich in der Regel gegenseitig die Gehälter ohne Berücksichtigung der Leistung erhöhen. Oft ist es so, dass diejenigen Manager, die wegen schlechter Leistung entlassen werden, durch die Abfindungen reich werden. Viele solcher Manager kenne ich", sagte Lauterbach. Er und Nina Scheer wollen die SPD wieder deutlicher links positionieren und ihre Partei aus der großen Koalition herausführen. Lauterbach begrüßt auch den Vorstoß von Thorsten Schäfer-Gümbel zur Vermögenssteuer als "Schritt in Richtung Gerechtigkeitsgefühl" der Bürger.

Die SPD will mit der Wiedereinführung einer Vermögenssteuer jährlich bis zu zehn Milliarden Euro einnehmen. Diejenigen, die in den vergangenen Jahren überproportional von der Wirtschaftsentwicklung profitiert hätten, sollten einen größeren Beitrag für Investitionen in Infrastruktur, Wohnen und Klimaschutz leisten, sagte Schäfer-Gümbel der Rheinischen Post. Auch Kapitalgesellschaften sollten ein bezogen werden. Die SPD orientiere sich am Schweizer Modell und strebe Freibeträge an. Angedacht sei eine Vermögenssteuer von einem Prozent.