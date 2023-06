Erstmals seit rund 40 Jahren überholt in der SPD-Fraktion die konservative Parteiströmung Seeheimer Kreis die Parlamentarische Linke. Warum das für Olaf Scholz wichtig ist.

Von Georg Ismar, Berlin

Für die jungen Wilden war es ein weiter Weg. Für Olaf Scholz zum Beispiel. Der gehörte zum Stamokap-Flügel (Staatsmonopolistischer Kapitalismus), vertrat marxistische Ziele. 1984 leitete Scholz, damals noch mit langer Lockenmähne, eine Juso-Delegation, die in die DDR reiste und in Ost-Berlin auch von ZK-Mitglied Egon Krenz empfangen wurde. Es gibt einen TV-Ausschnitt der "Aktuellen Kamera" zu dem Treffen. Heute schmunzelt der Kanzler über diese Zeit - und er gilt, auch wenn Kanzler offiziell kein Mitglied sind, in der SPD-Bundestagsfraktion als Anhänger des Seeheimer Kreises.