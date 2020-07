Hans-Jochen Vogel:Der Mann, der Vorbild sein wollte

Am Sonntag ist Hans-Jochen Vogel im Alter von 94 Jahren in München gestorben.

Von Heribert Prantl

Das Elysium ist bei Homer der wunderbare Ort, an den Helden entrückt werden. Und Dichterkollege Hesiod sieht dort all diejenigen versammelt, die für das Vaterland Wunden erlitten haben. So ein Elysium ist also der richtige Ort für einen Hans-Jochen Vogel, der für seine Partei, seine Stadt München und für sein deutsches Vaterland wie ein Recke gekämpft und dabei nicht wenige Wunden empfangen hat.