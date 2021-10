Ein neuer Machtblock, der Scholz das Regieren schwermachen will?

So stark vertreten waren die Parteilinken in der Fraktion noch nicht: Knapp ein Viertel der SPD-Abgeordneten im Bundestag sind im Juso-Alter. Ihre Stimmen könnten diesmal in Regierungsfragen entscheidend sein. Über einen Flügel, der sich selbstbewusst formiert.