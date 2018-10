17. Oktober 2018, 18:52 Uhr SPD Doppelte "Schicksalswahl"

Sorgen um die Partei, Sorgen um Europa: Katarina Barley erklärt, warum sie als Spitzenkandidatin in die Europawahl im Frühjahr 2019 gehen wird.

Von Mike Szymanski

Das hat es so im Willy-Brandt-Haus auch schon länger nicht mehr gegeben: Beifall und Zuversicht. Die Mitarbeiter der SPD-Zentrale klatschen, als Parteichefin Andrea Nahles und ihre beiden Begleiter, Justizministerin Katarina Barley und Udo Bullmann, der Europabeauftragte der Partei und Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, das Atrium betreten. Es ist der Mittwoch nach der desaströs verlaufenen Bayernwahl mit 9,7 Prozent für die SPD. Jetzt soll aber in die Zukunft geschaut werden. Nahles liefert. Das Spitzenduo, das die Partei in die Europawahl im Frühjahr 2019 führen soll: Spitzenkandidatin wird Katarina Barley. Auf Platz zwei der Liste führt Udo Bullmann die Partei in die Wahl. Der Mann aus Europa und die Frau für Europa. Am Abend zuvor hatte das Präsidium dies einstimmig so beschlossen.

Beifall und Zuversicht im Willy-Brandt-Haus: Die neue Spitzenkandidatin Katarina Barley (rechts) mit Andrea Nahles. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Nahles hatte lange auf Barley einreden müssen. Barley wollte eigentlich nicht Spitzenkandidatin werden. Die 27,3 Prozent, die die SPD mit Martin Schulz, damals EU-Parlamentspräsident, 2014 holte, dürften für Barley unerreichbar sein. In Umfragen ist die SPD auf bis zu 15 Prozent abgesackt. Man hört beim Auftritt heraus, dass Barley mit sich hatte ringen müssen, dieses Wagnis einzugehen. Sie sagt, die Nominierung durch das Präsidium habe sie "sehr gerne akzeptiert". Am Ende, auch das wird klar, habe sie wohl kaum mehr ablehnen können. Nahles nennt Barley ihre "erste Wahl", sie sei eine "geborene Europäerin". Die Ministerin spricht vier Sprachen fließend und besitzt neben der deutschen die britische Staatsbürgerschaft. Ihr Vater ist Brite. Sie gehörte zu den ersten Jahrgängen des Erasmus-Austauschprogramms für Studierende. Barley führt die Sorge um Europa ebenso als Beweggrund für die Kandidatur an wie die Sorge um ihre Partei. Die SPD befinde sich in "schwierigem Fahrwasser". Beide Motive seien in den letzten Monaten "stärker geworden". "Ich möchte meinen Anteil dazu beitragen, dass es nach oben geht mit der Sozialdemokratie", sagt sie. "Ich liebe diese Partei." Die Europawahl bezeichnet sie als "Schicksalswahl", als "wahrscheinlich wichtigste Wahl in diesem Jahrzehnt für unseren Kontinent", weil sich entscheide, ob weiterhin im Kreis der Mitgliedsstaaten nach gemeinsamen Lösungen gesucht werde oder die EU zur "Institution der Egoisten" werde. Sie klingt, als habe der Wahlkampf mit diesem Auftritt begonnen.

Rote Pferde Wie nervös die SPD angesichts ihrer Wahlniederlagen geworden ist, zeigt ein Vorgang aus dem Bundestag. In ihrer Fraktion sorgt für Verwunderung, dass sich Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles an einem "Parlamentskreis Pferd" beteiligen will. Es gehört zum Alltag für Abgeordnete, sich in Parlamentskreisen zu engagieren. In der SPD halten manche Nahles vor, sie solle sich doch lieber auf die Probleme der SPD konzentrieren. SZ

Justizministerin will sie dennoch bis zur Wahl bleiben. "Auch in diesem Amt übernehme ich europäische Verantwortung", argumentiert sie. Viele Vorhaben der EU müssten demnächst abgeschlossen werden. Dazu wolle sie als Ministerin beitragen. "Es wäre nicht gut, jetzt die Pferde zu wechseln", sagt sie. "Ich bin gewohnt, sehr hart zu arbeiten."