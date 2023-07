Rolf Mützenich will erneut als SPD-Fraktionsvorsitzender kandidieren. Das kündigte der Bundestagsabgeordnete nach Informationen der Süddeutschen Zeitung am Dienstag unter lautem Beifall in der Sitzung der Fraktion an. Lange war auch spekuliert worden, dass er zur Hälfte der Legislaturperiode das Amt abgebe und dass der Parteilinke Matthias Miersch sein Nachfolger werden könnte.

Bundeskanzler Olaf Scholz, aber auch die mittlerweile größte Strömung in der Fraktion, der konservative Seeheimer Kreis, hatten darauf gesetzt, dass Mützenich weitermacht. Er gilt als geräuschloser Handwerker der Macht, für Scholz schaffte er es immer wieder, die nötigen Mehrheiten zu organisieren und die Koalition zusammenzuhalten. Der 64-Jährige führt die größte Fraktion im Bundestag seit 2019.