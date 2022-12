Spanien:Was über die Briefbomben bekannt ist

Vor der ukrainischen Botschaft in Madrid patrouillieren Sicherheitskräfte. Am Mittwoch wurde dort ein Mensch von einer Briefbombe verletzt.

Binnen zwei Tagen gehen fünf brennbare Sendungen in Botschaften, einem Ministerium, an einem Luftwaffenstützpunkt und bei einem Rüstungsunternehmen ein. Warum die Behörden eine Verbindung zum Ukraine-Krieg nicht ausschließen.

Von Celine Chorus

Eine Reihe von Briefen mit brennbarem Inhalt beunruhigt Spanien. Insgesamt fünf Sendungen sind zwischen Mittwoch und Donnerstag an den Botschaften der Ukraine und der USA, im spanischen Verteidigungsministerium, in der Luftwaffenbasis Torrejón de Ardoz in Madrid sowie beim Rüstungskonzern Instalaza in Saragossa angekommen. Bereits am 24. November ist nach offiziellen Angaben eine ähnliche Sendung im Büro des Ministerpräsidenten Pedro Sánchez eingegangen. Den Erhalt der Briefbombe meldeten die Behörden jedoch erst am Donnerstag. Der an Sánchez adressierte Umschlag sei "entdeckt und durch die Sicherheitsdienste neutralisiert worden", hieß es aus dem Innenministerium.

Nach den Vorfällen wurden die Sicherheitsvorkehrungen an öffentlichen und diplomatischen Gebäuden erhöht. Die spanischen Behörden ermitteln wegen Terrorverdachts. Sie schließen nicht aus, dass alle sechs Sendungen mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängen könnten - die Auswahl der Ziele jedenfalls spräche dafür. Der Staatssekretär für Sicherheit, Rafael Pérez, hielt es jedoch für "riskant, über bestimmte Ermittlungslinien zu sprechen". Nach Angaben des Innenministeriums haben Sicherheitsbehörden anderer Länder noch nichts von ähnlichen Sendungen berichtet.

Pérez bestätigte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, dass sich die Briefe sowohl inhaltlich als auch kalligrafisch ähnelten und deshalb auf dieselbe Urheberschaft hindeuteten. Die braunen Umschläge seien in gewöhnlichen Briefkästen deponiert worden und haben ihre Empfänger über den herkömmlichen Postweg erreicht.

Es gibt Hinweise, dass die Umschläge aus Spanien verschickt wurden

Nach Angaben des Innenministeriums enthielten sie "deflagrierende", also verpuffende Substanzen, ähnlich denen, die auch bei Feuerwerkskörpern verwendet werden. Die Folge sei eher eine Stichflamme, keine Explosion. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert eine mit den Ermittlungen vertraute Person, der zufolge die Konstruktionen zwar selbstgebaut seien, jedoch "nichts, was jeder herstellen kann".

Der verdächtige Umschlag, der am Donnerstagmorgen an der Luftwaffenbasis Torrejón de Ardoz abgefangen wurde, war an das dort angesiedelte Satellitenzentrum der EU gerichtet. Das Zentrum sammelt und analysiert Satellitendaten, die auch in Verteidigungsfragen genutzt werden.

Dieser Umschlag ist der einzige, der bei der Neutralisierung durch Sprengstoffexperten der Nationalpolizei nicht zerstört wurde. Das erleichtert die Ermittlungen dazu, wie das brennbare Material zusammengesetzt war, und soll weitere Hinweise liefern, wer für die Sendungen verantwortlich ist. Erste Ermittlungen lassen laut Pérez darauf schließen, dass die Umschläge innerhalb des spanischen Territoriums abgesendet wurden.

Der ukrainische Botschafter zeigt auf Russland

Ebenfalls am Donnerstag wurden in der US-Botschaft und im Verteidigungsministerium ähnliche Briefe sichergestellt, Letzterer adressiert an Ministerin Margarita Robles. Diese besuchte jedoch gerade die ukrainische Hafenstadt Odessa. Dort erklärte sie, dass die Briefbomben "die Position Spaniens bei der Verteidigung der Freiheit der Ukraine nicht ändern werden".

Bereits am Mittwoch waren zwei Sendungen mit ähnlichem Inhalt gefunden worden. Ein Sicherheitsbeamter wurde am Nachmittag leicht verletzt, als er einen Brief an den ukrainischen Botschafter Serhij Pohorelzew öffnete. Dieser deutete bei der Frage, wer hinter dem Anschlag stecken könnte, auf Russland. "Wir kennen die terroristischen Methoden des Aggressorlandes", sagte Pohorelzew dem TV-Sender TVE. Die russische Botschaft in Spanien jedenfalls verurteilte jede Drohung oder terroristische Handlung "auf das Schärfste".

Am Mittwochabend wurde auch ein Mitarbeiter des Rüstungskonzerns Instalaza auf eine verdächtige Sendung aufmerksam. Das Unternehmen produziert Raketenwerfer vom Typ C-90, von denen Spanien mehr als 1000 an die Ukraine geliefert hat. Zu möglichen Tätern gab es zunächst keine Angaben, es bekannte sich auch niemand zu den Vorfällen. Laut den spanischen Behörden seien bei beiden Sendungen falsche E-Mail-Adressen als Absender hinterlegt gewesen.