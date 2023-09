Zuckerwatte, Freibier, Livemusik - in der slowakischen Stadt Žilina ist am Montag Volksfeststimmung. Auf dem Platz unterhalb der Kirche haben sich vor allem Familien und ältere Paare versammelt, Kinder halten Luftballons in der Hand, ständig kommt jemand vorbei und verteilt Karamellbonbons. An diesem warmen Spätsommernachmittag wirbt die christdemokratische Partei KDH in der 80 000-Einwohner-Stadt um Stimmen. Am Samstag wird in der Slowakei ein neues Parlament gewählt.

Die Leute seien verunsichert von der LGBT-Ideologie, erklärt ein Mann, der ziemlich weit hinten auf der Liste kandidiert, seine Wahlkampfzettel verteilt und sehr viele Hände schüttelt. Ein anderer Kandidat der Partei, Platz vier, will vor allem, dass die jungen Leute nicht mehr abwandern oder dass sie ins Land zurückkommen.

Das will auch der Mann von Listenplatz 118. Er ist in Žilina geboren, dieser Industriestadt umgeben von Wäldern und hohen Bergen, hat aber lange im Ausland gelebt, nur dort habe er genug Geld für die fünfköpfige Familie verdienen können. "Ich möchte, dass die Großeltern ihre Enkel nicht nur am Telefon sehen und dass die Väter ihren Kindern an deren Betten gute Nacht sagen und nicht von jenseits der Grenze", so steht es auf seinem Wahlkampfzettel. Vor allem eine bessere Ausbildung braucht es dafür, sagt später der Mann vom vorderen Listenplatz und überhaupt ein besseres Land. "Besser" ist der schlichte Slogan der KDH.

Jede Stimme zählt - deshalb gibt es zur Wahl Sonderzüge aus Prag und Brünn

Die KDH ist nur eine von vielen Parteien, die zur Wahl am 30. September antreten. Nach der letzten Umfrage vor der Wahl wird sie kaum über sechs Prozent kommen. Vielleicht ist das der Grund, dass sie fünf Tage vorher noch tourt, während die Kandidaten der größeren Parteien sich auf ihre Fernsehauftritte konzentrieren. Doch die KDH könnte ein Koalitionspartner in der nächsten Regierung werden. Das Thema, das sie anspricht, beschäftigt jedenfalls viele in der Slowakei. Mehr als 300 000 junge Menschen sollen in den vergangenen 15 Jahren ins Ausland gegangen sein. Wobei, als richtiges Ausland empfinden sie Tschechien nicht - der ehemalige Bruderstaat mit seiner verwandten und vertrauten Sprache ist weiterhin das beliebteste Auswandererziel.

Deshalb gab es auch in der Prager Metro Aufforderungen, das Wählen nicht zu vergessen, heimzufahren oder rechtzeitig Briefwahl zu beantragen. Am Freitag rollen zwei Sonderzüge aus Prag und Brünn in die Slowakei, organisiert von einer Freiwilligenorganisation mit dem Namen "Verlier deine Stimme nicht". Eine andere Initiative nennt sich "Ich möchte hierbleiben, deshalb wähle ich". Unterstützt wird diese etwa von der früheren Ministerpräsidentin Iveta Radičová. Im ganzen Land hat die Initiative seit Juli Konzerte und Diskussionen veranstaltet. Jede Stimme zählt.

So niedrig war die Wahlbeteiligung bei der Wahl im März 2020 allerdings nicht, immerhin fast 66 Prozent, und das unter Corona-Bedingungen. Doch es geht um viel, schon wieder. Denn einmal mehr steht Robert Fico zur Wahl. Der ehemalige Premier führt mit seiner Partei Smer SD die Umfragen an. Fico ist für seine Gegner in der Slowakei der Inbegriff des korrupten Mafiastaats, dreimal war er bereits Ministerpräsident. Gegen ihn wurde immer wieder offiziell ermittelt, einmal wurde er festgenommen, vorgeworfen wurde ihm die Bildung einer kriminellen Vereinigung, zu einer Anklage kam es bisher nicht. Dass Fico wieder gewinnen könnte, löst auch bei den EU-Partnern Sorgen aus. Denn Fico wirbt mit prorussischen und antieuropäischen Reden um Stimmen. Dabei war die Slowakei bislang ein treuer und zuverlässiger Unterstützer der Ukraine.

Aus Angst vor Veränderung wählen viele die Parteien, die sie schon kennen

Das System Fico, das den Rechtsstaat und die Pressefreiheit gering achtet, habe überhaupt erst den Mord an dem Journalisten Ján Kuciak und dessen Freundin im Februar 2018 ermöglicht. So die Überzeugung derer, die Fico ablehnen. Kuciak hatte über zwielichtige Geschäftsbeziehungen in Ficos Umfeld und auch über ihn selbst recherchiert. Es gab Spuren zur italienischen 'Ndrangheta. Gegen ihn und seine Regierung gingen Zehntausende 2018 auf die Straße, schließlich trat Fico zurück, die Regierung blieb bis 2020 im Amt.

"Es ist wie eine toxische Beziehung", sagt Kristina Husáková. "Die Leute wissen, dass es nicht gut ist, aber sie haben solche Angst vor der Veränderung, dass sie lieber wählen, was sie kennen." Husáková ist 26 Jahre alt, sie lebt in Žilina und will hierbleiben. Gemeinsam mit Miroslava Haklová sitzt sie an einem Holztisch vor der Stanica in Žilina. Stanica, das heißt einfach Haltestelle. Doch seit 20 Jahren ist der alte Bahnhof am Rande der Innenstadt ein Kulturzentrum. Außerdem gibt es hier das Young Office Žilina, eine Jugendorganisation. Solche Young Offices gibt es in vielen europäischen Städten, es ist eine Initiative der EU-Kommission. Miroslava und Kristina waren in Žilina von Anfang an dabei.

Und sie stehen hinter der Idee von "Ich möchte hierbleiben, deshalb wähle ich", auch sie haben sich an öffentlichen Diskussionen beteiligt. Für Miroslava, die sich Mima nennt, ist es die zweite Parlamentswahl. "Ich wähle PS", sagt die 20-Jährige. "Das sind die einzigen, die ökologische und LGBT-Themen haben." PS steht für Progresívne Slovensko, also progressive oder fortschrittliche Slowakei. Die Partei entstand aus der Protestbewegung gegen Fico nach dem Mord an Ján Kuciak und Martina Kušnírová. 2020 verpasste die PS noch den Einzug ins Parlament, nun liegt sie in Umfragen auf Platz zwei.

Viele junge Menschen verlassen frustriert das Land

Drei klare Prioritäten hat die PS: einen "Neustart der Wirtschaft", Krankenhäuser bauen und drittens "die gesellschaftliche Atmosphäre verändern, damit die Leute nicht fortgehen, sondern wieder zurückkehren".

Ein korrupter, dysfunktionaler Staat, aber vor allem Politiker, die sich anscheinend nur für ihre eigenen Vorteile interessieren, das habe viele junge Leute frustriert, sagt Miroslava. "Man fragt sich, was hat das mit mir zu tun? Was tut dieser Staat für mich?" Dann geht man nicht wählen - oder wandert gleich aus. "Aber auch die Hassreden, die ständigen Angriffe auf die LGBT-Community verunsichern viele."

Außerdem habe die Slowakei zwar viele Hochschulen, aber die Abschlüsse seien wenig wert. Doch das ist es nicht allein. "Wir sollen nur auswendig lernen", sagt Kristina. Besonders in der Schule fehle der Raum für Diskussionen. "Und später fällt es den Leuten dann schwer, selbst eine kritische Haltung zu entwickeln." Vielleicht seien Desinformationen, vor allem prorussische, deshalb so weit verbreitet in der Slowakei.

Auch Kristina will in jedem Fall am Samstag zur Wahl gehen. "Mein Vater hat mich gefragt, wen ich wähle", sagt sie. "Denn er will bei denselben Leuten sein Kreuz machen. Für meine Zukunft."