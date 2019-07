7. Juli 2019, 17:19 Uhr Seenotrettung Malta will alle Migranten von der "Alan Kurdi" an Land lassen

Die von der Seenotrettungsorganisation Sea-Eye herausgegebene Aufnahme zeigt Flüchtlinge an Bord des Seenotrettungsschiffs "Alan Kurdi".

Die Menschen würden umgehend auf andere europäische Länder verteilt, teilten die Behörden Maltas nach Gesprächen mit der EU-Kommission und Deutschland mit.

Malta hat sich bereiterklärt, alle 65 Migranten an Bord des deutschen Rettungsschiffes Alan Kurdi an Land zu lassen. Die Menschen würden umgehend auf andere europäische Länder verteilt, teilten die Behörden Maltas am Sonntag nach Gesprächen mit der EU-Kommission und Deutschland mit.

Erst vor kurzem hatte Malta noch ein Anlegeverbot gegen das Schiff ausgesprochen. Die Behörden hatten dem Rettungsschiff untersagt, im Hafen der Insel anzulegen. "Sie haben keine Erlaubnis, in maltesische Hoheitsgewässer einzudringen", sagte ein Armeesprecher. Das Schiff der Organisation Sea-Eye hatte nach eigenen Angaben 65 Migranten in internationalen Gewässern vor Libyen von einem Schlauchboot gerettet.

Die Alan Kurdi - benannt nach dem dreijährigen syrischen Flüchtlingsjungen Aylan Kurdi, dessen Leiche im Sommer 2015 an einem türkischen Strand angespült worden war - wollte zunächst im Hafen der italienischen Stadt Lampedusa einlaufen. Das Rettungsschiff bekam dafür aber keine Erlaubnis, Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte dem deutschen Schiff verboten, dort in den Hafen einzulaufen.

