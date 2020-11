In einer Videokonferenz spricht Horst Seehofer mit den EU-Partnern darüber, wie es in Sachen Migration und Anti-Terror-Kampf weitergehen soll. Danach stellen er und EU-Innenkommissarin Johansson die Ergebnisse im Livestream vor.

Im Kampf gegen Terrorismus müssen Ermittler nach Ansicht von Bundesinnenminister Horst Seehofer auch auf verschlüsselte Kommunikation zugreifen können. "Man würde sowas brauchen", sagte der CSU-Politiker vor der Videokonferenz der EU-Innenminister. "Ich persönlich bin dafür, dass wir alle nachrichtendienstlichen Möglichkeiten nutzen, die uns in der Theorie zur Verfügung stehen."

Er wisse auch um datenschutzrechtliche und verfassungsrechtliche Grenzen, sagte Seehofer nun. Dies könne aber nicht dazu führen, "dass man sich überhaupt keine Gedanken mehr darüber macht, wie man einem sehr gefährlichen Klientel, nämlich den Gefährdern", auf die Spur kommen könne.

Seehofer lässt in seinem Ministerium neue Möglichkeiten prüfen, um gefährliche Islamisten in Gewahrsam zu nehmen. "Wir überlegen auch, was wir noch zusätzlich tun können, um insbesondere hochriskante Gefährder mit Freiheitsentzug zu versehen", so der Minister. Dieses Problem sei in Deutschland durch Abschiebung allein nicht zu lösen, "weil ja mehr als die Hälfte der Gefährder eine deutsche Staatsangehörigkeit haben". Er wolle aber keine Pläne veröffentlichen ohne zu prüfen, "dass wir das auch gesetzgeberisch umsetzen können".

Anfang dieser Woche hatten angebliche Pläne der EU-Staaten über ein Verbot der sicheren Verschlüsselung von Nachrichten auf Kanälen wie WhatsApp für große Aufregung gesorgt. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hatte eine Resolution zu dem Thema ausgearbeitet. Das Papier war allerdings vage formuliert und ging nicht im Detail darauf ein, wie Sicherheitsbehörden verschlüsselte Mitteilungen dechiffrieren können sollen. Bürgerrechtler und Datenschützer kritisierten den Vorstoß dennoch scharf.

Im Entwurf einer gemeinsamen Erklärung, die die Innenminister am Freitag verabschieden wollten, hieß es, dass über die Frage der Datenverschlüsselung nachgedacht werden müsse, damit digitale Beweise von den zuständigen Behörden rechtmäßig erhoben und genutzt werden könnten. Seehofer wollte den Ergebnissen der Beratungen am Freitag aber nicht vorgreifen.