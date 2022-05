Von Daniel Brössler, Paul-Anton Krüger und Mike Szymanski, Berlin

Die Bundesregierung schreitet voran bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Deutschland werde dem Land sieben Panzerhaubitzen liefern, kündigte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Freitag bei einem Besuch in Sliač in der Slowakei an. Tags zuvor hatte bereits Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen größeren Ringtausch angekündigt, bei dem Tschechien rasch einsetzbare Waffen sowjetischer Bauart an die Ukraine abgeben soll und dafür Gerät aus Deutschland erhält.

Allerdings zeigt sich an einem ähnlichen Deal mit Slowenien, dass auch solche Vereinbarungen nicht automatisch dazu führen, dass etwa Panzer rasch in den Kampfgebieten im Donbass und dem Süden der Ukraine für deren Streitkräfte verfügbar sind. Denn zuvor müssen die Nachlieferungen aus Deutschland geklärt sein. Und bei der internationalen Abstimmung hakt es gelegentlich noch, selbst nach dem Koordinierungstreffen westlicher Verteidigungsminister auf dem US-Stützpunkt in Ramstein vor zehn Tagen.

Auch die direkte Lieferung der Panzerhaubitze 2000 aus Deutschland war zunächst nicht geplant. Die Niederlande wollten der Ukraine fünf Systeme abgeben. Berlin zeigte sich bereit, die Bestände des Nachbarn aufzufüllen, wenn Den Haag weitere Exemplare für Kiew bereitstellt. Das aber wollten die Niederländer nicht - sie sahen darin ein Risiko für die Bündnis- und Landesverteidigung.

Damit argumentiert auch die Bundesregierung gegen die Abgabe aus Bundeswehrbeständen. Bei der Artillerie habe die Bundeswehr einen "eingestandenen Mangel", sagte noch Ende April Generalleutnant Kai Rohrschneider, Abteilungsleiter Führung Streitkräfte im Verteidigungsministerium. "Wir brauchen jedes Geschütz". Mittlerweile räumte das Ministerium ein, dass lediglich 40 Panzerhaubitzen einsatzklar seien.

Die Haubitzen kommen nicht aus dem Bestand der aktiven Truppe

Von der Panzerhaubitze 2000 hat die Truppe ursprünglich 185 Exemplare angeschafft. Sie wurde um das Jahr 2000 eingeführt. Mit dem zunehmenden Fokus auf Auslandseinsätzen sollte die Zahl der Geschütze ursprünglich auf 89 reduziert werden. Nach der Annexion der Krim durch Russland wurde das gestoppt. Panzerhaubitzen, die zur Verschrottung vorgesehen waren, wurden reaktiviert. Heute verfügt die Bundeswehr über 121 Systeme, zwei davon stehen bereits in Museen.

Lambrecht hatte versichert, Lieferungen an die Ukraine nur zuzustimmen, wenn dies die Bundeswehr nicht schwäche. Nun erklärte ein Sprecher, die Geschütze kämen nicht aus dem Bestand der aktiven Truppe, sondern aus dem Pool der Systeme, die gerade in der Instandsetzung stünden. "Die Entscheidung fällt in enger Abstimmung, auf Vorschlag und mit ausdrücklicher Unterstützung durch den Generalinspekteur", so der Sprecher weiter. Zum kompletten Bild gehört aber auch: Die Artillerie-Truppe wartet auch auf jedes Geschütz, das aus der Instandsetzung zurückkommt.

Wann die Haubitzen an die Ukraine geliefert werden könnten, sagte der Sprecher nicht. Bereits in der kommenden Woche solle aber die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Idar-Oberstein beginnen. Diese dauere normalerweise etwa 40 Tage. Man werde aber versuchen, dies zu verkürzen und zeitlich die Prozesse der Ausbildung und der Instandsetzung zu "synchronisieren.

Die Panzerhaubitze 2000 ist ein gewaltiges Geschütz aus deutscher Produktion. Es gehört zur Rohrartillerie, die aus der Distanz die Truppe im Gefecht unterstützt. Das Geschütz, Kaliber 155 Millimeter, ist auf einer Kettenpanzerwanne montiert. Sie kann bis zu 60 Geschosse laden. Je nach Typ der Munition können sie bis zu 40 Kilometer weit fliegen. Militärisches Ziel dürfte es sein, den ukrainischen Streitkräften zu ermöglichen, die russischen Angreifer dank der hohen Reichweite auf Distanz zu halten. Die Gefechte im Donbass sind wesentlich stärker durch den Einsatz von Artillerie und Panzerverbänden geprägt, als der von der Ukraine erfolgreich zurückgeschlagene Vormarsch der russischen Truppen auf Kiew.

Tschechien möchte als Ausgleich keine alten, sondern moderne Panzer von Deutschland

Deswegen soll die Ukraine auch weitere Panzer erhalten - wozu der Ringtausch mit Tschechien, aber auch Slowenien dienen soll. Beim Antrittsbesuch des tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala in Berlin zeigte sich auch, dass der Krieg so zum Treiber für neue Rüstungskooperationen wird. Das Prinzip, wie Scholz es in einer Pressekonferenz mit Fiala erklärt hat, ist einfach: "Tschechien kann Waffen zur Verfügung stellen, die einen Ursprung in russischer Produktion haben und unmittelbar nützlich für die Ukraine sind. Wir können helfen, dass die tschechische Armee die notwendige Kraft behält, die dazugehört."

Tschechien gehört zu den zuverlässigsten Waffenlieferanten der Ukraine und hat dem Land bereits 40 modernisierte Kampfpanzer vom sowjetischen Typ T-72 zur Verfügung gestellt. Auch jetzt soll es um schwere Waffen gehen. Andererseits hinkt das Land noch weiter als Deutschland hinterher, wenn es um die gemeinsame Vorgabe der 30 Nato-Staaten geht, zwei Prozent der Wirtschaftskraft für Verteidigung auszugeben. Fiala will nun, ähnlich der Zeitenwende in Berlin, die Rüstungsausgaben deutlich erhöhen und die Streitkräfte modernisieren.

An welche deutschen Waffensysteme genau gedacht ist, wollten allerdings weder Kanzler noch Ministerpräsident sagen. Fiala verriet nur, " dass es um schweres Gerät geht". Die Pläne sind offenbar komplex und umfassen mehrere Waffensysteme. "Wir sind sehr weit und wissen genau, was wir machen wollen", sagte Fiala und weckte damit Erwartungen. Dem Vernehmen nach ist das tschechische Militär aber nicht an dem Schützenpanzer Marder oder anderen älteren Modellen interessiert. Vielmehr liebäugeln die Tschechen mit modernem Gerät: dem Kampfpanzer Leopard 2, dem Schützenpanzer Puma und dem Radpanzer Boxer, der in verschiedenen Rollen eingesetzt werden kann.

Auch hier hat die Bundeswehr keine überzähligen Exemplare. Die Frage dürfte daher sein, wann die Industrie entweder direkt an Tschechien liefern oder Bundeswehrbestände auffüllen kann, etwa aus der Instandhaltungsreserve. Auch Slowenien will sich nicht mit dem Marder oder dem ebenfalls 40 Jahre alten Transportpanzer Fuchs zufrieden geben, wie der Spiegel unter Berufung auf einen Vermerk aus dem Bundesverteidigungsministerium berichtet. Danach ist die Regierung in Ljubljana grundsätzlich bereit, 30 Kampfpanzer vom Typ T-72 und 35 modernisierte Schützenpanzer vom sowjetischen Typ BMP1 an die Ukraine abzugeben - aber nur, wenn Slowenien von Deutschland adäquaten Ersatz erhält - gemeint sind moderne Leopard-2-Kampfpanzer.