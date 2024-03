Dettling folgt auf Marco Chiesa, der das Amt seit 2020 inne hat. Der Tessiner Chiesa war der erste SVP-Präsident aus der sogenannten lateinischen Schweiz - eine untypische Besetzung für eine Partei, deren Stammland unangefochten die Deutschschweiz ist. Chiesa schlug sich zwar wacker und fuhr im vergangenen Oktober ein gutes Resultat für seine Partei bei den Parlamentswahlen ein, aber so ganz am richtigen Ort schien der eher zurückhaltende Politiker nicht zu sein. Auf Deutsch wirkten die scharfen SVP-Parolen aus seinem Mund wie abgelesen. Im Dezember verkündete er schließlich seinen Rückzug.

Dettling ist gegen ein Abkommen mit der EU und will das "Asylchaos" stoppen

Jetzt wird es also wieder ein Deutschschweizer - und was für einer. Marcel Dettling verkörpert mit seinem Beruf nicht nur perfekt die bäuerlichen Wurzeln, auf die sich die SVP gerne beruft, obwohl sie in vielen Bereichen längst nicht mehr wie eine Bauernpartei agiert. Er kommt zudem aus dem konservativen Kanton Schwyz, Teil der sogenannten Urschweiz: Die Schwyzer sollen - so geht zumindest die Legende - zusammen mit den Kantonen Uri und Nidwalden 1291 auf einer Wiese namens Rütli einen Bund gegen die Habsburger geschlossen und damit die Eidgenossenschaft begründet haben.

Obwohl Historiker inzwischen klargestellt haben, dass die Geschichte in dieser Linearität nicht stimmt, nutzt die SVP die schöne Legende munter weiter - auch Dettling. "Es braucht auch heute jemanden, der hinsteht und sich wehrt gegen die fremde Herrschaft", sagte er kürzlich der NZZ am Sonntag im Hinblick auf die Verhandlungen der Schweiz mit der EU. Die große Mehrheit der Kantone hatte sich hinter den neuen Verhandlungsanlauf gestellt - bis auf Dettlings Heimatkanton. Das sei kein Zufall, sagte er. "Wo liegt der Freiheitsbrief der Eidgenossen? In Schwyz."

Überdies gilt Dettling als einer, der ganz hinter dem stramm rechten Kurs der heutigen SVP steht. "Unter mir wird sich eigentlich nicht viel ändern", sagt er der SZ. Er werde mit voller Kraft gegen den "Unterwerfungsvertrag" mit der EU kämpfen, sich für den Schutz der Schweizer Grenzen einsetzen und, na klar, alles dafür tun, um das "Asylchaos" zu stoppen. Wie weit Dettling gehen würde, hat er in Interviews bereits klargemacht. Um einen generellen Aufnahmestopp für Asylsuchende durchzusetzen, sei er bereit, die Genfer Flüchtlingskonvention zu kündigen. "Es muss alles auf den Tisch zum Schutz der Schweizer Bevölkerung", sagt er der SZ. Auch in Sachen Klima polarisiert Dettling. In einem Interview zog er den menschengemachten Klimawandel in Zweifel und behauptete, die Erwärmung sei für Bauern wie ihn "nicht schlecht".

Seit 2015 sitzt der Schwyzer für die SVP im nationalen Parlament. Mit großen politischen Erfolgen ist er dort nicht aufgefallen, eher damit, dass er recht schnell ins Machtzentrum seiner Partei aufstieg. Seit 2018 gehört der Landwirt zum Parteileitungsausschuss der SVP, dem wichtigsten Führungsgremium, und seit 2022 ist er Vizepräsident der Partei. Schon 2020 hätte ihn die SVP gerne als Präsidenten gehabt, doch damals sagte der dreifache Vater ab, weil seine Kinder noch klein waren. Jetzt bräuchten sie ihn weniger, ließ Dettling verlauten.

Der neue Chef der SVP-Jungpartei wurde wegen Rassismus verurteilt

Eine Art Probelauf für das neue Amt hat er bereits im Wahljahr 2023 absolviert, als er die Aufgabe des Wahlkampfleiters übernahm. Schon da zeigte sich, dass Dettling keine Berührungsängste mit rassistischen Parolen und dem politischen Rand rechts von der SVP hat: Einmal mehr setzte die SVP - mit Erfolg - auf ihren Dauerbrenner Migration, zudem ging sie in mehreren Kantonen Wahlbündnisse mit den Corona-Skeptikern von "Mass-Voll" ein, einer Gruppe, die immer wieder mit rechten und antisemitischen Äußerungen auffällt.

Marcel Dettling, so kann man das zusammenfassen, wird ein Parteipräsident nach Christoph Blochers Geschmack sein. Blocher, inzwischen über 80 Jahre alt, hat aus der einst gemäßigten Bauern- und Gewerbepartei erst die rechtspopulistische Kraft gemacht, die nun schon seit Jahrzehnten unangefochten Nummer eins im Land ist. Dettling steht zweifellos für diesen harten Kurs - und womöglich auch für dessen Verschärfung.

Denn neben dem neuen Präsidium tun sich auch sonst gerade Dinge unter dem SVP-Dach, die auf eine Radikalisierung hindeuten.

Die Kampagne der SVP gegen neue Verträge mit der EU etwa gehört von der Tonalität her zum Schärfsten, was die SVP in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat. Hinzu kommen personelle Auffälligkeiten wie die Wahl des 27-jährigen Niels Fiechter zum Chef der SVP-Jungpartei: Fiechter wurde 2022 vom Schweizer Bundesgericht wegen Rassismus verurteilt. Im Wahlkampf 2023 war er dann mit martialischen, fast völkisch anmutenden Auftritten aufgefallen.

Reger Kontakt zu anderes rechtspopulistischen Bewegungen

Nicht zuletzt fällt auf, dass Teile der SVP - anders als noch vor einigen Jahren - in regem Kontakt stehen zu anderen rechtspopulistischen Bewegungen in Europa. Der wortgewaltige, frühere SVP-Nationalrat Claudio Zanetti etwa mischt mit bei der Schweizer Stiftung von Werteunion-Chef Hans-Georg Maaßen. Auch Weltwoche-Journalist und SVP-Mitglied Roger Köppel interviewt Maaßen gerne. AfD-Chefin Alice Weidel, die schon lange in der Schweiz lebt, besucht SVP-Veranstaltungen und traf sich vergangenes Jahr mit Ex-SVP-Minister Ueli Maurer zum Austausch.

Weidel lebe übrigens nur zehn Kilometer von ihm entfernt, sagt Marcel Dettling am Telefon, er habe aber keinen richtigen Kontakt zu ihr. Wird es unter ihm als Präsident mehr Vernetzung mit rechten Parteien in Europa geben? Dettling verneint. Die SVP sei eine Schweizer Partei und habe in ihrem Land genug zu tun. "Wenn einzelne den Kontakt suchen, habe ich damit aber kein Problem."