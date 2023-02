Russische Oligarchen:Zahme Schweiz

Der russische Investor Wiktor Wekselberg lebt in Zug und hält Aktienpakete an mehreren bedeutenden Schweizer Firmen.

Von Isabel Pfaff, Bern

Es waren keine guten Zeiten für die Schweiz, die Monate nach Kriegsbeginn in der Ukraine. Plötzlich schaute die Welt genauer auf die verschwiegenen Vermögensverwalter in Zürich, auf die exklusiven Ferienorte in den Bündner oder Berner Alpen oder auf den Rohstoffhandelsplatz Genf. Die Schweiz galt als Paradies für russische Superreiche mit Kreml-Verbindungen und musste sich gegenüber ihren westlichen Partnern dafür rechtfertigen. Inzwischen ist fast ein Jahr vergangen. Was hat sich in der Schweiz seither getan, ist es dort ungemütlicher geworden für Oligarchen und andere Putin-Treue?