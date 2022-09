Von Kai Strittmatter, Stockholm

Nach Auszählung von mehr als 50 Prozent der Wahlkreise war am Sonntagabend noch unklar, ob es in Schweden zu einem Regierungswechsel kommen würde: Das Lager der regierenden Sozialdemokraten und das der bürgerlich-rechten Opposition lagen Kopf an Kopf. Klar ist, dass die Sozialdemokraten mit mehr als 30 Prozent mit großem Abstand stärkste Partei werden, sie können im Vergleich zu 2018 leicht zulegen. Zweitstärkste Partei waren zu dem Zeitpunkt die rechtspopulistischen Schwedendemokraten mit mehr als 20 Prozent. Die konservativen Moderaten rutschen ab auf den dritten Platz.

Der erste Platz dürfte den Sozialdemokraten nicht mehr zu nehmen sein. Ob es allerdings reicht für eine linke Mehrheit gemeinsam mit den Bündnispartnern von den Grünen, den Linken und der liberalen Zentrumspartei und damit für eine Fortsetzung der Regierung, war zunächst alles andere als sicher. Denn der erwartete knappe Ausgang zwischen dem rot-grün-liberalen Lager auf der einen Seite und dem bürgerlich-rechten auf der anderen Seite zeichnete sich am Sonntag tatsächlich ab. Bei einem besonders engen Ergebnis könnten möglicherweise gar die Stimmen der Auslandswähler entscheidend sein, die von Mittwoch an ausgezählt werden.

Die Auszählung der Stimmen hatte sich auch wegen der langen Schlangen vor den Wahllokalen in vielen Teilen Schwedens verzögert. Zum einen lag das an einem neuen Wahlgesetz, das den Wählern bei der Abstimmung mehr Privatsphäre garantieren soll. Zum anderen hat Schweden eine traditionell hohe Wahlbeteiligung, bei der Wahl 2018 lag sie bei 87,2 Prozent.

Das liegt auch daran, dass beide Seiten die Wahl zu einer Schicksalswahl stilisiert haben. Das bürgerlich-rechte Lager warf den regierenden Sozialdemokraten vor, verantwortlich zu sein für den Anstieg der Gewalt und Bandenkriminalität in Schwedens Vorstädten. Die Sozialdemokraten ihrerseits konzentrierten sich vor allem auf die Tatsache, dass das bürgerliche Lager erstmals in Schwedens Geschichte die rechtspopulistischen Schwedendemokraten (SD) mit ins Boot geholt hat, um die Regierung zu stürzen. Ex-Ministerpräsident Stefan Löfven nannte die einst von Alt- und Neonazis gegründete SD eine "Gefahr für die Demokratie".

Eine Zeitung nennt den Aufstieg der Rechtspopulisten "historisch"

Im Falle einer rechten Mehrheit, so der Plan des bisherigen Oppositionsführers Ulf Kristersson von den Moderaten zumindest vor der Wahl, wollten die Bürgerlichen sich von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten wählen und dulden lassen. Da waren jedoch seine Moderaten noch die traditionell zweitstärkste Partei in Schweden. Wenn die ersten Zahlen allerdings recht behalten, dann hat sich das am Sonntag geändert: Unabhängig vom Wahlausgang dürften sich die Schwedendemokraten von Parteichef Jimmie Åkesson dann als Gewinner des Tages feiern, hätten sie doch erstmals alle bürgerlichen Kräfte auf der rechten Seite des politischen Spektrums hinter sich gelassen. Das den Sozialdemokraten nahestehende Boulevardblatt Aftonbladet nannte am Sonntagabend den Aufstieg der Rechtspopulisten "historisch": "Die politische Landkarte Schwedens wird neu gezeichnet."

Egal wer am Ende gewinnt, die Regierungsverhandlungen werden schwierig und die Herausforderungen sind immens. Ganz oben auf der Liste der Bürgersorgen stehen die Bekämpfung der Bandenkriminalität sowie steigende Energiepreise und Inflation. Auch die Nato-Mitgliedschaft ist noch nicht garantiert: Noch immer gilt es, die Zustimmung der Türkei und ihres Präsidenten Tayyip Erdogan zu gewinnen.