Die Coronazahlen in Schweden zählen im Moment zu den niedrigsten in Europa. Dabei wurde das Land für seine laxen Regeln lange scharf kritisiert. Macht sich der Sonderweg spät, aber doch bezahlt?

Von Kai Strittmatter, Kopenhagen

Schweden sticht mal wieder heraus. Eigentlich ist das nichts Neues, was Corona-Statistiken angeht: Das Land stand mit seinem Sonderweg seit Beginn der Pandemie im Zentrum der Aufmerksamkeit. Empfehlungen statt Verbote, kein Lockdown, an der Spitze ein stets Gelassenheit ausstrahlender Staatsepidemiologe, dahinter eine passive Regierung - Schwedens Weg bot im Rest der Welt stets Anlass für ideologische Schlachten. Die Anhänger des Modells priesen die Abwesenheit staatlichen Zwangs und die Betonung individueller Verantwortung, die Gegner verwiesen eineinhalb Jahre lang auf in die Höhe schnellende Todeszahlen.