Sarah Swanson (Mitte) hilft ihren Kindern, die an einem Distanz-Lernprogramm in San Francisco teilnehmen.

Für viele Kinder und Jugendliche in den USA liegt der letzte Schultag wegen Corona lange zurück. Bei Öffnungen wolle er sich von der Wissenschaft leiten lassen, hatte Joe Biden im Wahlkampf versprochen. Doch was heißt das schon?

Von Alan Cassidy, Washington

Joe Biden hatte im Wahlkampf ein Versprechen abgegeben: Er werde die wegen der Pandemie geschlossenen Schulen wieder öffnen, möglichst rasch. Es war ein Versprechen, an das sich Millionen von Eltern klammerten. Der letzte Schultag liegt nämlich für viele Kinder und Jugendliche in den USA fast ein Jahr zurück. Im vergangenen März hatten die rund 13 000 Schulbezirke im Land auf Fernunterricht umgestellt. Viele Schulen sind seither nie mehr zum Präsenzunterricht zurückgekehrt - oder nur an einzelnen Tagen und mit einzelnen Klassen.

Wie viele Schüler genau betroffen sind, lässt sich wegen fehlender Zahlen nicht sagen. Nach einer Schätzung der Website Burbio, die Daten aus den Schulbezirken zusammenträgt, besucht ein Drittel aller Schüler noch immer gar keinen Präsenzunterricht. Schulen in ländlichen Gebieten haben tendenziell eher geöffnet als solche in dichter besiedelten Gegenden an den Küsten. Und private Schulen haben deutlich häufiger geöffnet als staatliche.

Bidens Zusicherung, in allen Schulen für eine Rückkehr zur Normalität zu sorgen, war deshalb im Wahlkampf ein schlagkräftiges Argument, besonders in den politisch umkämpften Vororten. Seit Biden im Weißen Haus sitzt, ist seine Botschaft aber widersprüchlich. Zuerst sagte der Präsident, dass Amerikas Schüler in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit in die Schulen zurückkehren könnten. Dann nahm Biden die älteren Highschool-Schüler davon aus. Seine Sprecherin Jen Psaki relativierte vergangene Woche noch mehr: Es sei schon ein Erfolg, wenn die Mehrheit der Schüler mehr als einen Tag die Woche zur Schule gehen könne.

Nach einem großen Aufschrei über diese Aussage ist Biden nun wieder näher an sein ursprüngliches Ziel gerückt. Doch ob der Präsident dieses erreichen kann, ist ungewiss.

Biden hat drei Probleme. Er hatte im Wahlkampf immer wieder bekräftigt, dass er sich bei seinen Entscheidungen von der Wissenschaft leiten lasse. Was das für die Öffnung der Schulen heißt, ist aber umstritten. Die Seuchenschutzbehörde CDC hat zuletzt auf Studien verwiesen, nach denen Schulen keine besonderen Ansteckungsherde darstellen. Gleichzeitig empfahl die Behörde aber für eine Öffnung der Schulen Corona-Höchstwerte, die fast überall deutlich überschritten werden.

Bidens zweites Problem ist, dass es gar nicht in seiner Kompetenz liegt, eine Rückkehr zum Präsenzunterricht anzuordnen. Das US-Schulwesen ist sehr dezentral organisiert, und die Frage, ob ein Schulbezirk zum Präsenzunterricht zurückkehrt oder nicht, hat mindestens so sehr mit Politik zu tun wie mit den Corona-Fallzahlen. Eine Studie der Brown University zeigte, dass die Schulen in demokratisch regierten Gegenden seltener Präsenzunterricht anbieten als Schulen in Gegenden, in denen die Republikaner das Sagen haben.

Womit man bei Bidens drittem Problem wäre: den Lehrergewerkschaften, die den Demokraten nahestehen. Diese haben eine Rückkehr zum Präsenzunterricht vielerorts verhindert, was auch in demokratischen Hochburgen wie Chicago, Boston oder der Hauptstadt Washington zu heftigen Kämpfen mit den sich als progressiv verstehenden Stadtregierungen geführt hat. Die Gewerkschaften fordern, dass alle Lehrpersonen zuerst geimpft werden, bevor sie in die Schulen zurückkehren.

Für Biden ist der Konflikt mit einem wichtigen politischen Verbündeten heikel. Weder der Präsident noch seine Vizepräsidentin Kamala Harris wagen es, den Gewerkschaften groß zu widersprechen. Biden überließ es seinem Corona-Chefberater Anthony Fauci, die Forderung der Lehrer zurückzuweisen. Es sei "nicht praktikabel", die Rückkehr zum Präsenzunterricht von Impfungen abhängig zu machen, sagte Fauci diese Woche.

Die Republikaner erkennen in alldem jedenfalls ein dankbares Angriffsziel. Die Schuld dafür, dass so viele Schulen immer noch geschlossen seien, liege bei den "reichen, mächtigen Gewerkschaften, die riesige Summen an die Demokraten spenden und damit die Schulen in den Würgegriff nehmen", sagte Mitch McConnell, der Chef der Republikaner im Senat.

Biden selbst hofft, dass der Kongress rasch sein vorgeschlagenes Corona-Hilfspaket verabschiedet. Dieses sieht 130 Milliarden Dollar vor, um die Schulen bei der Umstellung auf den Präsenzunterricht zu unterstützen -Impfungen hin oder her.

Sicher ist, wer unter den anhaltenden Schulschließungen am meisten leidet: Es sind die Kinder von Eltern, die sich keine Privatschulen mit Präsenzunterricht leisten können - und die ihre Kinder tagsüber auch nicht von zu Hause aus beim digitalen Unterricht unterstützen können, weil sie Jobs haben, die sich nicht im Home-Office erledigen lassen. Besonders betroffen sind also ärmere Familien, Afroamerikaner und Latinos. Und das schon seit bald einem Jahr.