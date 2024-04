Schottland:Regierungschef Yousaf tritt zurück

Nur 13 Monate nach Amtsantritt hat Schottlands Regierungschef Humza Yousaf seinen Rückzug angekündigt. Der 39-Jährige sagte in Edinburgh, er wolle noch im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gefunden sei. Es sei an der Zeit, dass jemand anderes Schottlands Regierung führe, so Yousaf, der auch als Vorsitzender der für die Unabhängigkeit eintretenden Scottish National Party (SNP) zurücktritt. Das Parlament hat nun 28 Tage Zeit, einen neuen First Minister zu wählen, bevor es Neuwahlen geben muss.