Sachsen:AfD-Kandidat gewinnt Oberbürgermeisterwahl in Pirna

In der sächsischen Kreisstadt Pirna hat der Kandidat der AfD die Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Der 53-jährige Tischlermeister Tim Lochner, der keiner Partei angehört, aber für die AfD antrat, erhielt etwa 39 Prozent der Stimmen. Im zweiten Wahlgang, in dem nur noch drei von ursprünglich fünf Kandidaten antraten, reichte die relative Mehrheit.

Die CDU-Politikerin Kathrin Dollinger-Knuth kam lediglich auf 31 Prozent. Ralf Thiele, der Kandidat der Freien Wähler, erreichte ein Ergebnis von 30 Prozent. Erstmals erringt ein von der AfD aufgestellter Kandidat damit einen Oberbürgermeisterposten. In diesem Jahr war die Partei zuvor bereits in einer Kleinstadt und bei einer Landratswahl in Ostdeutschland erfolgreich.

Den Sieg in der 40 000-Einwohner-Stadt Pirna dürfte die Partei, die vom sächsischen Landesverfassungsschutz vor gut einer Woche nach jahrelanger Prüfung als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde, als Beweis für ihre kommunale Verankerung in Sachsen sehen. Im kommenden Jahr, am 1. September, ist Landtagswahl. Auch dort rechnet die AfD mit einem sehr guten Ergebnis, eine Umfrage Ende August sah sie mit 35 Prozent sogar als stärkste Partei. Zuletzt hatte eine Umfrage im Auftrag der Sächsischen Zeitung auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und der derzeit die Regierung anführenden CDU hingedeutet.

In Pirna war der parteilose Amtsinhaber Klaus-Peter Hanke nicht erneut zur Wahl angetreten. Bei der ersten Abstimmung Ende November, bei der nur etwa 50 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hatten, erreichte zunächst keiner der fünf Bewerber die für diesen Wahlgang erforderliche absolute Mehrheit. Allerdings lag bereits damals AfD-Kandidat Lochner mit knapp 33 Prozent klar vorn. Ralf Wätzig, der von SPD und Grünen unterstützt wurde, sowie der parteilose Einzelkandidat André Liebscher waren abgeschlagen und riefen ihre Anhängerschaft auf, im zweiten Wahlgang für die CDU-Kandidatin Dollinger-Knuth zu stimmen. Außerdem versuchten mehrere Initiativen, bisherige Nichtwähler zu mobilisieren. Doch auch das konnte den Sieg der AfD in Pirna nicht verhindern. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag mit knapp 54 Prozent nur leicht höher als beim ersten Wahlgang.