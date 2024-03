Die Wahl in der 5500-Einwohner-Kleinstadt war nach dem Suizid des langjährigen Amtsinhabers Volkmar Schreiter im vorigen Herbst nötig geworden. Weigand trat auch schon bei der vorigen Bürgermeisterwahl an, war damals aber Schreiter unterlegen.

Weigand ist der zweite Mann, der für die AfD in Sachsen einen Bürgermeisterposten besetzt. Erst Anfang der Woche hatte Tim Lochner sein Amt als Oberbürgermeister in Pirna angetreten. Lochner ist kein AfD-Mitglied, war aber von der Partei zur Wahl aufgestellt worden. In anderen Bundesländern stellt die Partei den Bürgermeister unter anderem in Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt. Im Juni gewann die AfD erstmals eine Landratswahl in Deutschland, im Landkreis Sonneberg in Thüringen.