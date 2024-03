Wahl in Russland:High Noon in Moskau

High Noon in Moskau

Wahl in Russland

Wählerinnen und Wähler bei einer Sicherheitskontrolle vor einem Wahllokal in Moskau am Sonntag.

Als Zeichen des Protests gegen die manipulierte Präsidentenwahl haben am Sonntag zahlreiche Menschen in Russland um Punkt zwölf Uhr ihre Stimme abgegeben. Zu dem Protest hatte noch Alexej Nawalny aufgerufen.

Von Silke Bigalke, Moskau

Genau um zwölf Uhr mittags ist die Menschenschlange besonders lang, reicht über den gesamten Hof der staatlichen Schule Nr. 1498 im Süden Moskaus. Die Menschen sind hier, um ihre Stimme abzugeben, eigentlich müsste das die Behörden freuen. Doch die hatten davor gewarnt, ausgerechnet um 12 Uhr am dritten Abstimmungstag zu den Wahlbüros zu kommen. Denn "Mittag gegen Putin" heißt der Protest, zu dem Alexej Nawalny vor seinem Tod aufgerufen hatte. High Noon in Moskau also.