Ein Kind wird während der Evakuierung von Bewohnern aus der Region Donezk am Bahnhof getragen. Der russische Präsident Putin hat Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine befohlen.

Von Daniel Brössler, Matthias Kolb und Paul-Anton Krüger, Berlin/Brüssel

Als Reaktion auf die russische Anerkennung der Separatistengebiete in der Ostukraine verhängt die EU Sanktionen gegen Russland, setzt aber die vorbereiteten Strafen nicht in vollem Umfang in Kraft. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stoppte zudem das Zertifizierungsverfahren für die umstrittene russische Gaspipeline Nord Stream 2 und kündigte eine Neubewertung des Projekts durch die Bundesregierung an. Die Ukraine begrüßte die Entscheidung zu der Gasleitung durch die Ostsee, die Russland und Deutschland direkt verbindet und die Ukraine umgeht.

Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, sowie der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, schlugen den EU-Außenministern Sanktionen vor, die sich gegen Personen wenden würden, die sich "an der illegalen Entscheidung Russlands beteiligt" hätten, dem Vernehmen nach mehr als 350 Abgeordnete der Duma und Kommandeure des russischen Militärs. Ebenso würden Banken mit Strafen belegt, die das russische Militär finanzieren oder Geschäfte in den abtrünnigen Gebieten in der Ostukraine. Handel mit den Separatistengebieten soll weitgehend verboten werden.

Offen war noch, ob alle Mitgliedstaaten Maßnahmen mittragen würden, die auf den Zugang der russischen Regierung zu den Kapital- und Finanzmärkten der EU zielen, etwa durch Staatsanleihen. Die Sanktionen sind nach Angaben von EU-Diplomaten eng mit den USA abgestimmt, deren Entscheidungen am frühen Abend noch nicht bekannt waren. Großbritannien verhängt Sanktionen gegen fünf russische Banken und drei Oligarchen.

Die EU-Außenminister kamen am Dienstagnachmittag zu einer Sondersitzung in Paris zusammen, wo sie zuvor an einem EU-Indo-Pazifik-Treffen teilgenommen hatten. Sie wollten den politischen Beschluss über die Sanktionen fassen. Aus rechtlichen Gründen müssen dann noch die EU-Botschafter in Brüssel die entsprechenden Rechtsakte beschließen.

Bundeskanzler Scholz sagte, Russland breche "mit allen völkerrechtlichen Vereinbarungen, die es in den vergangenen fast 50 Jahren ausdrücklich eingegangen ist". Mit "eng abgestimmten, gut koordinierten und zielgerichteten" Sanktionen werde man ein "klares Signal an Moskau" senden. Mit Blick auf Nord Stream 2 habe er das Bundeswirtschaftsministerium gebeten, den Bericht zur Analyse der Versorgungssicherheit bei der Bundesnetzagentur zurückzuziehen. Dieser ist eine der Voraussetzungen für eine Inbetriebnahme der fertig gebauten Leitung.

Moskau reagiert gelassen

Die Vorgängerregierung hatte ihre Einschätzung noch nach der Bundestagswahl vorgelegt und das Projekt positiv beurteilt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, er sei der Meinung, dass die geopolitische Situation, aber auch die Lage auf den Gasmärkten in den vergangenen Monaten eine Neubewertung erzwingen. Dieser Schritt sei in den vergangenen Monaten akribisch vorbereitet worden. Moskau reagierte gelassen. Die Regierung habe keine Angst und glaube nicht an Tränen, sagt Vize-Außenminister Andrej Rudenko der Nachrichtenagentur Tass.

Scholz sagte, es sei "wichtig, dass jetzt sofort und zügig reagiert wird". Sein Eindruck sei, dass genau das jetzt stattfinde: "Ein sehr konzentriertes, sehr starkes Paket, das sich auf diese Entwicklung bezieht." Die ohnehin existierende Vorbereitung für den Fall, dass es zu weiteren noch schlimmeren Entwicklungen komme, sei weit fortgeschritten. Er halte es für richtig, abgestuft vorzugehen mit einer Maßnahme, die sich auf die aktuellen Entscheidungen Putins beziehe, "die robust ist, die massiv ist, und die ähnlich ist zwischen der EU und den Vereinigten Staaten von Amerika".

Eine solche Eskalation wäre der Einmarsch regulärer russischer Truppen in die Separatistengebiete in der Ostukraine, den Putin bereits freigegeben hat, vor allem aber ein Überschreiten der sogenannten Kontaktlinie, der Front, die auf mehr als 400 Kilometern die Separatisten von der ukrainischen Armee trennt. Der russische Vize-Verteidigungsminister hat im Moskauer Oberhaus die Stationierung von Truppen im Donbass beantragt. Russland bleibe keine andere Wahl, sagte er am Dienstag zur Begründung. Putins Sprecher Dmitrij Peskow sagte, er habe keine Informationen dazu, ob bereits russische Soldaten in die Gebiete in der Ostukraine eingerückt seien. Es gab aus der Region Berichte über russische Militärkonvois, aber auch von westlicher Seite zunächst keine Bestätigung dafür.