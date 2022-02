Wie konnte es so weit kommen?

Russische Truppen in der Ukraine

Von Frank Nienhuysen, München

Um 10.37 Uhr an einem Samstagmorgen im Jahr 2007 begann Russlands Präsident eine Rede, die in die Geschichte der Münchner Sicherheitskonferenz einging. Wladimir Putins Brandrede gegen den Westen gilt als rhetorischer Urknall: In ihr waren bereits alle Elemente enthalten, die aus russischer Sicht das Zerwürfnis zwischen Moskau und der Nato begründen.