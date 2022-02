Von Florian Hassel, Kiew

Dem Stadtrat Wladimir Rybak wurde sein Mut zum Verhängnis. Als von Russland aus gesteuerte Separatisten im Frühling 2014 begannen, das ukrainische Städtchen Horliwka nördlich von Donezk unter ihre Kontrolle zu bringen, trat der Stadtrat gegen sie auf. Rybak, in Horliwka zuvor Chef der Polizei, versuchte bei einer Kundgebung am 17. April 2014, die von den Separatisten auf dem Rathaus gehisste Flagge der "Volksrepublik Donezk" einzuholen und wieder die ukrainische Fahne zu hissen. Rybak wurde bald darauf entführt, seine Leiche am 22. April mit aufgeschnittenem Bauch in einem Fluss gefunden.