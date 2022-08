Er neigt dazu, die Sanktionen als Segen für Russland darzustellen: Wladimir Putin, hier am Wochenenden beim Marine-Tag in Sankt Petersburg.

Von Silke Bigalke

Auch in russischen Medien gibt es Hiobsbotschaften. Über schwindende Botox-Vorräte beispielsweise, viele Kliniken seien alarmiert. Kaffeeröster klagen über weniger Auswahl bei den Bohnen, die Fleischindustrie über fehlende Futterzusätze, Verlage über gelbliches Papier, denn das Bleichmittel wird knapp. Zahnersatz, Bananen, Ersatzteile fürs Auto, die Russen werden auf Mangel eingestellt, auf schwierige Zeiten.

Die Folgen der Sanktionen, mit denen Europa, die USA und andere Länder auf Wladimir Putins Feldzug gegen die Ukraine reagieren, sind vielseitig. Ein Effekt ist, dass Russland auch unverzichtbare Dinge nicht mehr im Ausland einkaufen kann, wie Maschinenlager, Mikrochips, Flugzeugteile. Putin neigt zwar dazu, den Russen ihre Isolation als Segen zu verkaufen: Die Sanktionen schadeten Europa viel mehr, lautet eine seiner Lieblingsthesen. Russland dagegen werden gestärkt aus der Krise hervorgehen, so stellt es Putin gerne dar, die fehlenden Waren würden russische Unternehmer künftig nicht nur selbst herstellen, sondern neu erfinden.

Der Kremlherrscher lässt dabei weg, dass viele der Sanktionen ihre Wirkung erst entfalten werden, nicht nur was die fehlenden Komponenten für Auto-, Luftfahrt-, Computer-, und Erdölindustrie angeht, um nur einige Branchen zu nennen. Russland wird nicht nur aus globalen Lieferketten heraus-, sondern auch von ausländischen Finanzierungsquellen abgeschnitten. Und die Mittel, aus denen das Regime die russische Wirtschaft bisher subventioniert, den Rubel künstlich stützt, sind endlich. Etwa die Hälfte der Auslandsreserven der russischen Zentralbank wurden in Europa, den USA und Kanada eingefroren, auch das gehört zu den Sanktionen.

"Langfristig wird Russland kein Gewinner, sondern ein Verlierer sein."

Wie lange Putins Polster reicht, hängt nun mehr als zuvor von Rohstoffexporten ab, vom Preis für Öl und Gas. Sollte der Krieg, der in Russland weiterhin "militärische Spezialoperation" genannt werden muss, zur weltweiten Rezession führen, werden diese Preise fallen; ganz abgesehen vom Bemühen westlicher Länder, sich von russischen Importen unabhängiger zu machen. "Sie haben ein Polster", sagt Timothy Ash, Russlandexperte bei der britischen Denkfabrik Chatham House über Putins Regime, "sie können das nächste Jahr durchhalten. Doch langfristig wird Russland in keiner guten Position, kein Gewinner, sondern ein Verlierer sein."

Bleichmittel selbst herzustellen, das sei einfach, sagte der russische Wirtschaftswissenschaftler Andrej Kobjakow dem russischen Portal Business-Online. "Viel schwieriger ist das Problem mit den Teilen, die bei der Montage von Autos, Mähdreschern und anderen Geräten verwendet werden." Er befürchte, es gebe "Hunderttausende solcher Lücken, wenn nicht eine Million." Russland sei etwa im Elektronikbereich "weit zurückgeblieben". Kobjakow rät der Regierung, Inventarlisten aufzustellen: Was wird in Russland bereits produziert, was fehlt? Das gelte für alle Bereiche, von Möbeln bis zu Lebensmitteln. "Es stellt sich heraus, dass wir uns selbst mit Hühnerfleisch versorgen, aber Bruteier in Europa kaufen", so Kobjakow.

Bald muss womöglich die Hälfte der Flugzeuge am Boden bleiben. Als Ersatzteillager.

Viele Engpässe zeigen sich längst, etwa in der Luftfahrtindustrie. Technologie, Ausrüstung und Treibstoff für Flugzeuge stehen auf der Sanktionsliste. Gleichzeitig stammen etwa zwei Drittel der Maschinen, mit denen russische Fluggesellschaften fliegen, aus dem Ausland. Bereits im April zitierte der Kommersant eine anonyme Quelle aus dem Transportministerium: Bis 2025 müssten russische Airlines womöglich mehr als die Hälfte ihrer Flugzeuge am Boden lassen. Sie dienen dann als Ersatzteillager, damit die übrigen Maschinen flugtüchtig bleiben.

Detailansicht öffnen Autos werden jetzt ohne Airbags, ABS sowie Diebstahlschutz geliefert, und der Absatz ist eingebrochen: Lada-Werk in Itschewsk. (Foto: GLEB STOLYAROV/REUTERS)

Diskutiert wird in Russland jetzt auch über Mikrochips, die Kernstücke aller Dinge, die elektronisch gesteuert werden. Sie stecken in Handys, Computern, Waschmaschinen, in Flugzeugen und Raketensystemen. Zwar hat Russland eigene Chiphersteller, doch die können die Nachfrage allein nicht decken. Oder die Autoindustrie: Ausländischen Hersteller haben das Land verlassen, russische Marken wie der Lada werden zwar weiterhin produziert - inzwischen aber ohne Airbag, ABS-System und Diebstahlschutz, weil die entsprechenden Importe fehlen.

Die Autoverkäufe in Russland sind eingebrochen, von monatlich 100 000 vor dem 24. Februar auf 27 000 Autos im Juni. Die Zahlen stammen aus einer Studie der Yale School of Management, die im Detail erklärt, warum die Sanktionen Russland viel heftiger treffen, als dort kommuniziert wird. Vieles kommt zusammen: Hohe Inflation, sinkende Nachfrage, schlechteres Angebot, weil es der russischen Wirtschaft kaum möglich ist, die verlorenen Produkte, Fachkräfte, Firmen zu ersetzen.

Etwa 1000 ausländische Unternehmen sind gegangen, mit unabsehbaren Folgen. Was passiert, wenn jetzt die Schnellzüge zwischen Moskau und Petersburg repariert werden müssen? Siemens hat sie gebaut, der deutsche Konzern ist raus aus Russland. Dazu kommen laut Yale-Studie mehr als eine halbe Million Russen, die aufgrund der politischen Lage emigriert sind, mehr als jeder zweite von ihnen hochqualifiziert. Vor diesem Hintergrund hört es sich wie Hohn an, wenn Putin wie zuletzt in Sankt Petersburg sagt, Russland solle nun eigene Technologien entwickeln, "Güter und Dienstleistungen erschaffen, die zum neuen globalen Standard werden können".

Wie sieht eine Gesellschaft ohne Airbags und Mikrochips aus? "Das ist ein Szenario wie in der Sowjetunion oder in Iran, Nordkorea. Diesen Gesellschaften fehlt die Integration in den globalen Markt, in globale Lieferketten. Am Ende führt das zu geringem Wachstum, niedrigen Lebensstandards", sagt Analyst Timothy Ash. "Die Bevölkerung wird ärmer."

86 Prozent der russischen Firmen seien betroffen, klagt ein Unternehmervertreter

Auch in Russland beschäftigen sich Experten mit den Folgen, scheint die Sorge vor der Zukunft immer öfter durch: 86 Prozent der russischen Unternehmen seien von Sanktionen betroffen, schrieb etwa Unternehmervertreter Boris Titow Ende Mai in seinen Bericht. "Die Krise ist bei uns, und sie entwickelt sich weiter", sagte er der Nachrichtenagentur Interfax. Und die Wirtschaftszeitung RBK zitierte Anfang August eine Studie des Zentrums für strategische Forschung über Monoindustriestädten, die von einem einzigen Unternehmen abhängen. Jede dritte dieser Städte, so die Studie, sei direkt von den Sanktionen betroffen - insgesamt 134 "stadtbildende Unternehmen" mit insgesamt über einer halben Million Beschäftigten. Besonders leide die Metall- und die Holzindustrie, deren übliche Exportwege durch die Sanktionen versperrt sind.

Russlands Wirtschaft wird sich mehr als zuvor auf Rohstoffe stützen müssen, auf den Verkauf von Öl und Gas. Diese Abhängigkeit macht Russland laut Yale-Studie verwundbarer als seine westlichen Abnehmer: Europa bezieht 46 Prozent seines Erdgases aus Russland, doch Russland verkauft 83 Prozent seiner Erdgasexporte in die EU. Russland werde es sich nicht leisten können, sagte der russische Energieexperte Kirill Melnikow der Zeitung Moskowskij Komsomolez, "nur ein effizienter Rohstoffproduzent zu bleiben und ,alles andere' für unerwartete Gewinne aus Öl- und Gasexporten einzukaufen, weil "alles andere" nicht mehr an uns verkauft wird".