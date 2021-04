Von Frank Nienhuysen, München

Selbst für Wladimir Putin war eine Rede zur Lage der Nation einmal etwas Neues. Vor 21 Jahren nämlich, als der russische Präsident seine erste Poslanije hielt, damals an einem sommerlichen Samstag im Juli. Putin redete 50 Minuten vor beiden Kammern des Parlaments, die New York Times bemerkte beim neuen Kremlchef damals ein "empathisches und ein gewisses emotionales Bekenntnis, eine Demokratie aufzubauen". Denn Putin sagte: "Ohne echte freie Massenmedien wird Russlands Demokratie nicht überleben." Er sagte auch: "Eine starke Regierung hat ein Interesse an starken Gegnern." Es ist lange her.