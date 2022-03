Oligarchen in Österreich

Russland ist nach Deutschland größter Auslandsinvestor in Österreich. Durch den Ukrainekrieg werden die intensiven Beziehungen zum Problem.

Von Hans-Peter Siebenhaar

Die Pracht des neuen Firmenpalastes des russischen Ölkonzerns Lukoil in Wien lässt sich nur erahnen. Über Monate wurde unter der Führung des österreichischen Bauunternehmens Porr fleißig an der neuen Europazentrale des Energieriesens gewerkelt. Doch ob der prächtige Bau nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine fristgerecht fertiggestellt wird, steht in den Sternen.