Polizei in Moskau nimmt Oppositionspolitiker fest

Sicherheitskräfte lösten eine Versammlung in der Hauptstadt auf, Teilnehmer und Journalisten wurden zum Teil in Gefangenentransportern festgehalten.

Russische Sicherheitskräfte haben bei einer Razzia in der Hauptstadt Moskau eine Versammlung der Opposition aufgelöst und mehrere Menschen festgenommen. Zahlreiche Teilnehmer des Forums würden in Gefangenentransportern festgehalten, berichtete eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur vom Versammlungsort. Es seien unter anderem der Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa und der Aktivist Alexej Piwowarow abgeführt worden.

Dutzende Menschen, darunter Journalisten, die über die Veranstaltung berichten wollten, wurden in dem Gebäude, einem Hotel, zeitweilig festgehalten. Unklar war zunächst, warum die Polizei die Veranstaltung auflöste.

Bei dem Forum der sogenannten "Vereinigten Demokraten" sollten mehrere prominente Oppositionelle auftreten, darunter auch der Moskauer Kommunalpolitiker Ilja Jaschin. In Russland wird in diesem Herbst ein neues Parlament gewählt. Bei der Wahl will die Kremlpartei Geeintes Russland ihre Zweidrittelmehrheit verteidigen.

Die russische Opposition beklagt immer wieder schwere Verstöße der Sicherheitsbehörden gegen das Recht auf Versammlungsfreiheit. In der Vergangenheit scheiterten wiederholt Versuche Oppositioneller, sich zu versammeln und zu organisieren.

Bei Protesten gegen die Verurteilung des Kremlgegners Alexej Nawalny hatte es in den vergangenen Wochen Tausende von Festnahmen gegeben. Ein Gericht in Moskau hatte den Oppositionellen zu dreieinhalb Jahren Straflagerhaft verurteilt, weil er mehrfach gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren von 2014 verstoßen habe.