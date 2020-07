Am Dienstag hat Wladimir Putin noch mal persönlich Werbung für seine Verfassungsänderung gemacht und dafür einen besonderen Hintergrund gewählt: Er stand vor dem neuen Denkmal für die Gefallenen von Rschew, einem der blutigsten Kampfplätze im Zweiten Weltkrieg, und sagte, Russland stimme in diesen Tagen nicht lediglich über Verfassungszusätze ab: "Wir stimmen für das Land ab, für das wir arbeiten und das wir an unsere Kinder und Enkel weitergeben wollen." Am Mittwochabend zeigten erste Ergebnisse der Wahlkommission, dass fast drei Viertel der Wähler der Reform zugestimmt haben.

Putins Ortswahl passt ins Bild der vergangenen Tage, die er vor allem mit Rückblicken auf den sowjetischen Sieg 1945 verbrachte. Mit der Reform schreibt er auch sein eigenes Geschichtsbild fest; die Verfassung soll künftig die "historische Wahrheit" verteidigen. Bei seinem kurzen Auftritt sprach Putin Bildung, Gesundheitsvorsorge, Sozialschutz an, die sich durch die Reform verbesserten. Den wichtigsten und umstrittensten Punkt ließ er aus: Mit der Verfassungsänderung könnte er bis 2036 Präsident bleiben.

Schon am Montag hatte das staatliche Institut Wziom eine Wählerbefragung aus 25 Regionen veröffentlicht: 76 Prozent stimmten für Putins Änderungen - entmutigend für alle Reformgegner. Der Kreml fand es dennoch unproblematisch, dass sie zwei Tage vor Abstimmungsschluss öffentlich wurden. Es sei keine "wettbewerbsorientierte Abstimmung", sagte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow, "es ist keine Wahl, sondern eine Abstimmung".

Die unabhängige Organisation Golos, die sich für Wählerrechte einsetzt, berichtete bereits bis Dienstagmittag von knapp 700 Hinweisen auf Verstöße. Eines der Hauptprobleme sei, dass Arbeitgeber und Amtsträger die Wähler zur Stimmabgabe drängten. Die Wahlkommission habe sogar Massenabstimmen in Unternehmen organisiert - mit anderen Worten konnten Arbeitgeber ihre Angestellten über deren Köpfe hinweg zur Wahl anmelden. Einige Firmen hätten selbst darüber berichtet, so Golos, ein klares Zeichen "vom fehlenden Verständnis dafür, wie demokratische, freie Willenserklärung" aussehe. Dazu kommen Mehrfachstimmungen, manchmal landeten ganze Packen manipulierter Stimmzettel in den Urnen. Mancherorts konnte man ohne Pass oder stellvertretend für andere ein Kreuzchen machen.

Im Januar hatte Putin die Reform angekündigt. Damals sah es so aus, als wolle er hauptsächlich die Aufgaben der Institutionen neu ordnen. Die Änderungen stärken den Präsidenten, geben ihm neue Vollmachten, wenn es etwa darum geht, Regierung oder Richter zu ernennen. Erst kurz vor der Abstimmung im Parlament schlug eine pensionierte Kosmonautin und Parlamentariern eine Sonderklausel für Putin vor: Seine bisherigen vier Amtszeiten sollten nicht gezählt werden. Er könnte nach 2024 noch zwei Mal antreten und bis 2036 im Kreml bleiben.

Insgesamt sieht die Reform mehr als 200 Änderungen und Ergänzungen zu 46 Verfassungsartikeln vor. "Es scheint einer Verfassung mit Randbemerkungen ähnlich, die die Artikel dieser Verfassung dementieren", sagt Gleb Pawlowskij, der den Präsidenten früher viele Jahre beraten hat. Die alten Institutionen seien geblieben, aber sie seien jetzt "alle mit Klauseln begleitet, und alle Klauseln beziehen sich auf den Präsidenten." Es sei unmöglich, sich auf diese Verfassung zu berufen. "Weil sie aufgehört hat, Verfassung und Gesetz direkten Rechts zu sein."

Ein wenig Protest hat es am letzten Abstimmungstag immerhin gegeben: Auf dem Roten Platz legten sich Gegner auf die Pflastersteine und formten die Zahl 2036. Die unabhängige Opposition hatte von Anfang an überrumpelt auf Putins Pläne reagiert, später verhinderte die Pandemie Straßenproteste. Kremlkritiker sind bis heute uneinig, ob man sich aus Protest enthalten oder mit Nein abstimmen sollte. Alexej Nawalny etwa hatte bereits vor der Pandemie erklärt, man brauche gar nicht erst abzustimmen, weil das Plebiszit ohnehin keinen Regeln folge. Man solle sich aber auch nicht entmutigen lassen, wenn es später im Fernsehen heiße, "dass sich das ganze Land für immer Putin wünscht".

Am Dienstag schlug Ramsan Kadyrow, Oberhaupt der Teilrepublik Tschetschenien, vor, Putin lebenslang zum Präsidenten zu wählen. Die Antwort aus dem Kreml: Einen "solchen Posten" sehe die Verfassung nicht vor.