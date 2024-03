Zuvor hatte die Polizei seit dem Morgen Räume in Berlin-Friedrichshain am Markgrafendamm/Ecke Persiusstraße durchsucht. Auch das Bundeskriminalamt und die Berliner Polizei seien beteiligt gewesen.

Staub, 69, und Garweg, 55, gehörten wie die am Montag in Berlin festgenommene Daniela Klette der dritten Generation der früheren linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee-Fraktion an. Sie stehen ganz oben auf der "Europe's Most Wanted-Liste" von Europol, mit deren Hilfe nach Schwerstkriminellen und Terroristen gesucht wird.

Gesuchte Ex-RAF-Terroristen: Polizei veröffentlicht neue Fahndungsfotos

In der aktiven Zeit des Trios wurden der damalige Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen (1989) und Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder (1991) ermordet sowie Herrhausens Fahrer schwer verletzt. Die RAF war über Jahrzehnte der Inbegriff von Terror und Mord im Westen des noch geteilten Deutschlands. 1998 erklärte sie sich für aufgelöst. Klette, Staub und Garweg werden darüber hinaus wegen einer Reihe späterer Geldtransport-Überfälle gesucht.

Am Samstag hatte die Polizei neue Fahndungsfotos veröffentlicht. Die Bilder zeigten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Garweg, teilte das LKA Niedersachsen mit. Die sehr klaren und privat wirkenden Bilder wurden demzufolge zwischen 2021 und 2024 aufgenommen.

Das aktuellste Foto zeigt dem LKA zufolge mutmaßlich Garweg zwischen zwei Hunden auf einem Sofa sitzend und essend. Nach derzeitigen Erkenntnissen könne nicht ausgeschlossen werden, dass Garweg und die am Montag in Berlin gefasste Daniela Klette persönlichen und unmittelbaren Kontakt zueinander hatten.

Detailansicht öffnen Zeigt dieses von der Polizei veröffentlichte Foto den ehemaligen RAF-Terroristen Burkhard Garweg? (Foto: HANDOUT/AFP)

Ob die Fotos bei der Durchsuchung von Klettes Wohnung gefunden wurden, wollte ein Sprecher des LKA nicht sagen. Die Ermittlungen liefen weiter, sagte er. Die Polizei warnte am Samstag davor, dass die flüchtigen Männer bewaffnet sein könnten. Daher rate das LKA dringend davon ab, die Gesuchten selbst anzusprechen.