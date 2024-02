Die Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette soll in Berlin festgenommen worden sein. Das berichten Bild und Spiegel übereinstimmend. Die heute 65-Jährige war mehr als 30 Jahre mit den ehemaligen Linksterroristen Ernst-Volker Staub, 69, und Burkhard Garweg, 55, auf der Flucht. Das Trio soll zwischen 1999 und 2016 Geldtransporte und Supermärkte überfallen haben. Die Ermittler werfen ihnen außerdem einen versuchten Mord vor.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Beschuldigten die Taten begingen, um an Geld zu gelangen und dass kein politisches Motiv dahintersteckt. Tatorte des RAF-Trios waren unter anderem Osnabrück, Wolfsburg und Stuhr in Niedersachsen sowie Hagen und Bochum-Wattenscheid in Nordrhein-Westfalen. Erst vor zwei Wochen hatte die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" den Ermittlern nach jahrzehntelanger Fahndung neue Hinweise auf den Aufenthaltsort der drei Flüchtenden eingebracht.

Staub, Klette und Garweg werden der sogenannten dritten RAF-Generation zugeordnet. Deren Vertreter sollen Ende 1989 den damaligen Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, und den Treuhand-Chef, Detlev Karsten Rohwedder, ermordet haben. Rohwedder war im April 1991 das letzte RAF-Mordopfer.

Offiziell aufgelöst wurde die linksterroristische Rote Armee Fraktion (RAF) im Jahr 1998. Sie galt in der Bundesrepublik über Jahrzehnte als Inbegriff von Terror und Mord. Insgesamt ermordete die RAF mehr als 30 Menschen, mehr als 200 wurden verletzt. Opfer waren unter anderem Generalbundesanwalt Siegfried Buback, Dresdner-Bank-Chef Jürgen Ponto und Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer.