Wie Wladimir Putin im Fernsehen die Teilmobilmachung begründet, was Kiew dazu sagt, und warum das eine neue Eskalationsstufe im Krieg in der Ukraine bedeutet.

Von Silke Bigalke und Cathrin Kahlweit

Wladimir Putins Rede war kurz, leitete jedoch eine neue Phase des Krieges ein: Der Kremlherrscher kündigte die teilweise Mobilisierung der Streitkräfte an. Monatelang war er genau vor diesem Schritt zurückgeschreckt, der die Folgen der "militärischer Spezialoperation" nun für alle spürbar ins eigene Land tragen wird. Das Dekret sei bereits unterschrieben, sagte Putin in seiner Ansprache, die das Staatsfernsehen am Mittwochmorgen ausstrahlte. Die Mobilisierung solle noch am selben Tag beginnen.