Nach dem Rücktritt von Portugals Ministerpräsident António Costa war zunächst unklar, wie es politisch für Portugal weitergeht. Nun hat Präsident Marcelo Rebelo de Sousa für den 10. März Neuwahlen angesetzt. Er werde das Parlament erst nach der Schlussabstimmung über den Haushaltsentwurf 2024 auflösen, die am 29. November stattfinden solle. Das sagte er in einer Rede an die Nation nach einer Sitzung des Staatsrates in Lissabon.