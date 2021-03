Gewerkschaft der Polizei will keine AfD-Mitglieder in ihren Reihen

Von Juri Auel

Mitglieder der AfD sind in der Gewerkschaft der Polizei (GdP) nicht mehr willkommen. "Gleichzeitige Mitgliedschaften in der Partei Alternative für Deutschland und in der Gewerkschaft der Polizei sind nach Auffassung des GdP-Bundesvorstandes nicht miteinander vereinbar", teilte die GdP nach einer Videokonferenz ihres Bundesvorstandes mit.

"Die AfD will mit Provokationen und Inszenierungen medienwirksam auffallen, ist gewerkschaftsfeindlich eingestellt und entzieht sich der solidarischen Basis unserer Gesellschaft", sagte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Dietmar Schilff.

Beispielsweise hätten AfD-Politiker in der Corona-Krise an sogenannten Querdenker-Demonstrationen teilgenommen "und dabei offen den Schulterschluss mit Rechtsextremen, Antisemiten, Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern gesucht". Die AfD sei eine "menschenverachtende Partei, die sich weder der Demokratie noch der historischen Verantwortung Deutschlands verpflichtet fühlt", heißt es in einem Positionspapier der GdP.

Etwa 195 000 Mitglieder

Wie viele AfD-Mitglieder der Gewerkschaft aktuell angehören, ist nicht bekannt. Nach Auskunft eines Sprechers gibt es einige AfD-Funktionäre und auch Abgeordnete der Partei, die GdP-Mitglieder sind. Auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hess, ehemaliger Polizeihauptkommissar, gehört der Gewerkschaft an. Er sagte, die GdP agiere hier als "verlängerter Arm der Grünen und der SPD", zweier Parteien also, die die Interessen von Polizeibeamten "regelmäßig mit Füßen" treten würden.

In ihrem Positionspapier verweist die Gewerkschaft auch auf ihre Satzung. "Die Gewerkschaft der Polizei ist eine politische Organisation, die gemäß ihrer Satzung nicht zur Neutralität gegenüber Parteien verpflichtet ist. Sie kann und darf eine klare Haltung einnehmen. Sie wird sich nicht durch Einschüchterungsversuche davon abbringen lassen, berechtigte Kritik und Widerspruch gegenüber Parteien und deren Funktionärinnen und Funktionären zu äußern, wenn sie es für erforderlich, gar notwendig erachtet", heißt es darin.

AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla kritisierte wenig überraschend den Beschluss der GdP. Er warf der Gewerkschaft vor, von Vielfalt zu reden, selbst aber Andersdenkende auszuschließen. Durch den jetzigen Beschluss habe sich die Gewerkschaft zu ihrer "zutiefst intoleranten und antidemokratischen Grundhaltung bekannt", sagte Chrupalla der Süddeutschen Zeitung. Das Agieren zeige, dass die Gewerkschaft nicht bereit sei, die Interessen aller Polizisten zu vertreten, "sondern nur die Belange derjenigen, die sich in das ideologische GdP-Korsett zwängen lassen".

Die GdP ist mit knapp 195 000 Mitgliedern die deutlich größere der zwei konkurrierenden Polizeigewerkschaften und steht mehr Berufsgruppen im Ordnungs- und Verwaltungswesen als ihr Mitbewerber, die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG), offen.

Bei der DPolG äußert man sich zurückhaltend zu dem Schritt der GdP. "Wir kontrollieren die Parteimitgliedschaften unserer Mitglieder grundsätzlich nicht, können dazu also auch keine Aussagen treffen. Ein 'Unvereinbarkeitsbeschluss' ist deshalb nicht auf der Tagesordnung, weil wir schlicht nicht wissen, ob es AfD-Mitglieder in nennenswertem Ausmaß in der DPolG gibt", sagte DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt der SZ.

Beschlüsse wie der der GdP "scheitern an ihrer Umsetzbarkeit, können insofern zwar medial Wirkung erzielen, sonst aber nicht", heißt es weiter. Deshalb favorisiere man bei der DPolG ein "differenziertes, aber wirkungsvolles Vorgehen, das auch mehr Rechtssicherheit verspricht", sagte Wendt weiter. "Wenn bekannt wird, dass sich einzelne Mitglieder mit Personen oder Inhalten solidarisieren, die Zweifel an der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen der DPolG rechtfertigen, zum Beispiel durch gemeinsame Auftritte mit Björn Höcke und anderen, werden sie ausgeschlossen", so Wendt.

In Sachsen sei so zum Beispiel ein Mitglied des Landtags aus der DPolG ausgeschlossen worden. In Sachsen-Anhalt sei einem anderen Abgeordneten die Aufnahme verweigert worden. "Ich persönlich habe der AfD jede Veröffentlichungen mit Ablichtung meiner Person gerichtlich untersagen lassen", fügte Wendt an.