Die Staats- und Regierungschefs von 44 europäischen Ländern, von Island bis zur Türkei, trafen sich am Donnerstag in Prag, das nach Meinung vieler eine geschlossene Haltung gegen den Krieg Russlands gegen die Ukraine zum Ausdruck brachte. Der türkische Staatschef Erdoğan indes hat in diesem Rahmen auch eine Drohung an das Nachbarland Griechenland ausgesprochen.

Während des Gründungsgipfels der sogenannten Europäischen Politischen Gemeinschaft in Prag richtet der türkische Staatschef eine deutliche Warnung an das Nachbarland und Nato-Partner.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat seine jüngsten Drohungen an den Nachbarn und Nato-Partner Griechenland wiederholt. "Welches Land auch immer uns stört, welches Land auch immer uns angreift, unsere Reaktion wird immer sein zu sagen: Wir könnten zweifellos mitten in der Nacht kommen", sagte der 68-Jährige am Donnerstag in Prag. Dort nahm die Türkei am Gründungsgipfel der sogenannten Europäischen Politischen Gemeinschaft teil. Darin wollen sich die 27 EU-Staaten mit 17 weiteren europäischen Ländern vernetzen.

Eine ähnliche Warnung hatte Erdogan bereits Anfang September ausgesprochen. Damals bezog er sich auf die angebliche Ausrichtung eines griechischen Luftverteidigungssystems auf türkische Kampfjets. Zudem warf er Athen eine Militarisierung griechischer Inseln in der Ostägäis vor. Athen bestritt die Vorwürfe Ankaras und berief sich unter anderem auf sein Recht auf Selbstverteidigung. Die Beziehungen zwischen den beiden Nato-Partnern sind schon seit langem angespannt.

Den Satz, man könne plötzlich nachts kommen, hatte der türkische Präsident in der Vergangenheit häufig bezogen auf militärische Operationen verwendet - etwa in Syrien oder im Irak.