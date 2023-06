Von Oliver Klasen

Im Streit mit der EU-Kommission um die umstrittene Justizreform hat die polnische Regierung vor Gericht eine Niederlage erlitten. Demnach verstößt die Regelung, dass die Mitgliedschaft von Richterinnen und Richtern etwa in Verbänden, Organisationen oder Parteien öffentlich gemacht werden kann, gegen EU-Recht. Es handele sich widerrechtlichen Eingriff in die Privatsphäre, urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg.

Bereits seit Jahren streiten sich die Europäische Union und Polen. Die rechtskonservative Regierung in Warschau hat die Justiz Schritt für Schritt in ihrem Sinne umgebaut und deren Unabhängigkeit beschnitten. Die EU-Kommission sieht das als Verstoß gegen die Werte der Union und hat mehrfach gegen Polen geklagt - zum Teil erfolgreich.

Nun gibt es ein neues Urteil. Die Richterinnen und Richter legen dar, dass die Justizreform dem Unionsrecht widerspreche und geeignet sei, die Unabhängigkeit der Justiz zu beschädigen (Aktenzeichen C204/21 - hier der Link zur Pressemitteilung).

Im Kern geht es um die Einrichtung der sogenannten Disziplinarkammer für Richterinnen und Richter. Sie sicherte der polnischen Regierung nach Ansicht von Experten einen Zugriff auf richterliche Entscheidungen und erlaubte es, missliebige Richter an ihrer Arbeit zu hindern. Inzwischen hat die Regierung in Warschau diesen Teil der Justizreform abgeschwächt: Im Sommer vergangenen Jahres wurde entschieden, die Disziplinarkammer abzuschaffen und durch eine "Kammer für berufliche Verantwortung" zu setzen. Der Grund für das Einlenken in Warschau, so sehen es Kritiker, ist in erster Linie finanzieller Natur: Denn die EU hat milliardenschwere Zahlungen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds, die eigentlich Polen zustehen, blockiert.

Mit den Änderungen an der Reform hoffte die polnische Regierung, das Geld doch noch zu bekommen. Kritiker argumentieren jedoch, dass selbst mit den Änderungen die Unabhängigkeit der Justiz nicht gewahrt ist. Zuletzt hatte Warschau aber immerhin einen Teilerfolg erzielt: Ein täglich zu zahlendes Zwangsgeld, das Polen zahlen musste, weil sich das Land weigerte, Entscheidungen des europäischen Gerichtshofes umzusetzen, wurde im April von einer Million auf eine halbe Million Euro reduziert. Das EuGH hat nun zwar entschieden, dass die Zwangsgeld-Anordnung mit dem jetzigen Urteil endet, Polen jedoch sämtliche in der Vergangenheit angeordnete Zwangsgelder zahlen muss.